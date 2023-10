Charleroi : 40 millions d'euros pour installer la haute école Condorcet à La Garenne

L’infrastructure offre 25 000 mètres carrés d’espace: elle doit être entièrement reconditionnée pour répondre aux besoins à la fois pédagogiques, de confort et d’efficacité énergétique. "L’investissement a été estimé à 40 millions d’euros. Nous allons déposer une demande de subsides", indique Éric Massin, dont l’intention est de l’exécuter les travaux pour 2026.

Le transfert des activités de l’IPSMa (communication, social, pédagogique) se justifie par le mauvais état des bâtiments. "Nous pensons que la Garenne représente une belle opportunité d’étendre le campus", souligne-t-il. Le bâtiment accueillera aussi les départements de la santé publique et des sciences de la motricité de Condorcet, actuellement installés sur le site de Montignies-sur-Sambre. La Garenne deviendra ainsi le principal pôle d’enseignement de la haute école Condorcet à Charleroi. Pour le député provincial, le campus va devoir également se doter d’auditoires de plus grande capacité pour faire face à la croissance de la population d’étudiants. "Ces derniers pourraient être au nombre de 10 000 à l’horizon 2030, observe Éric Massin. Actuellement, le plus grand auditoire a une capacité de 300 places. Cela me semble insuffisant."