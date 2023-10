À cette occasion, les meilleures équipes de Belgique s'opposeront sur deux jeux phares de l'esport : League of Legends et FIFA.

"Nous souhaitions également organiser un tournoi sur Valorant mais il n'a pas trouvé son public", nous explique Youri Bauduin, coordinateur de l’événement. Malgré tout, la deuxième édition est déjà un succès. "Le tournoi League of Legends a été très vite rempli, on a même dû écarter des équipes. Sur les deux jeux, nous avons réuni 70 inscrits, contre 40 l'année dernière. Sur place, nous attendons des centaines de personnes."

Etant donné que l'événement a pour but de faire la promotion du esport, tout le monde pouvait s'inscrire dans les équipes, débutants ou confirmés. Tout le monde est également le bienvenu sur place pour regarder les parties via un écran géant. L'entrée est gratuite. Pour celles et ceux qui ne veulent pas se déplacer, l'événement sera aussi diffusé sur la chaine Twitch du CEFUC.

--> Le tournoi aura lieu à l'UCLouvain FUCaM Mons, chaussée de Binche 151 à 7000 Mons.

