Le témoignage de Géraldine, 45 ans, ex-étudiante en droit

Lors de mon examen de droit de la TVA, matière plutôt ardue, je pêche une question au hasard, question qui peut être préparée à cours ouvert avant d’être présentée au professeur. Je passe devant ce dernier après avoir préparé ma question et présente ma réponse. Je réponds vraisemblablement aux attentes puisqu’il me gratifie d’un « Très bien ».

Suit alors, comme prévu et comme pour tous les étudiants, la deuxième question « non préparée ». Et la, mon professeur me pose exactement la même question que celle à laquelle je venais de répondre… Après un seconde d’hésitation, je décide de répondre à la question, à nouveau, comme si de rien n’était. Le professeur me félicite chaleureusement, me gratifie d’un exceptionnel 19/20 et me propose dans la foulée un poste d’assistante en droit de la TVA… Poste que je refuserai poliment, cette matière n’étant pas ma tasse de thé!

Je n’en reviens toujours pas d’avoir eu deux fois la même question à un examen que j’appréhendais et de m’en être sortie haut la main!

Si vous voulez vous aussi partager avec nous un souvenir qui a marqué vos études, remplissez le formulaire ci-dessous :