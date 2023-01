L’actualité internationale de 2022 en 10 dessins

Face à cette question existentielle dont je me serais bien passé, je n’ai pas tranché.

Après la publication de ma sélection de dix dessins sur l’actualité belge (édition du lundi 26 décembre 2022), voici dix autres dessins sur l’actualité internationale.

Même si ça y ressemble un peu, ce n’est ni une rétrospective ni un best of ; juste une petite collection d’instantanés pour nous rappeler que, même si l’on ne vient pas de vivre notre année préférée, la prochaine pourrait être pire. Ou meilleure. Et d’ailleurs, c’est quoi une “bonne année” ? Je n’ai pas tranché.

26 janvier 2022

Ukraine : la guerre des nerfs monte d’un cran entre l’Otan et la Russie. Le risque d’un conflit réel se concrétise.

Ukraine : la guerre des nerfs monte d'un cran entre l'Otan et la Russie. Le risque d'un conflit réel se concrétise. ©dubus

3 février 2022

Le groupe de maisons de repos Orpea est visé par une enquête journalistique qui démontre que la rentabilité financière se ferait aux dépens des soins et de l’humain.

Illustration ©duBus

26 février 2022

Dès l’invasion russe en Ukraine, les Occidentaux dégainent une salve de sanctions contre Moscou.

Illustration ©duBus

7 septembre 2022

À l’approche de la Coupe du monde au Qatar, le pays hôte fait l’objet de nombreuses critiques.

illustration ©duBus

8 septembre 2022

Sur fond de guerre en Ukraine, l’approche de l’hiver et l’envol des cours du gaz font craindre le pire pour les Européens.

Illustration ©duBus

10 septembre 2022

Le 8 septembre 2022, suite au décès de sa mère, Elizabeth II, le prince Charles devient officiellement le roi Charles III.

duBus ©duBus

14 septembre 2022

Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard décède à Rolle, en Suisse, à l’âge de 91 ans. Le réalisateur a recours au suicide assisté pour des polypathologies invalidantes.

Illustration ©duBus

6 octobre 2022

En Iran, un vent de révolte souffle sur le pays. Des femmes, de plus en plus nombreuses, manifestent pour dénoncer le port obligatoire du voile islamique.

Illustration ©duBus

18 novembre 2022

La guerre en Ukraine s’enlise…

illustration ©duBus

14 décembre 2022

Un vaste scandale de corruption par le Qatar ébranle le Parlement européen. Plusieurs députés européens sont dans le viseur de la justice belge.