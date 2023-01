"Je décide de dissoudre la septième législature de la Majilis du Parlement de la République du Kazakhstan" et de "fixer des élections anticipées (...) le 19 mars 2023", indique un décret présidentiel.

M. Tokaïev a également dissous les parlements locaux, dont les députés sont élus au suffrage universel.

Ces décisions interviennent dans la lignée de la réforme constitutionnelle de juin 2022, censée tourner la page des trois décennies de règne de son prédécesseur, l'omnipotent Noursoultan Nazarbaïev, démissionnaire en 2019.

Dans un message aux Kazakhs publié sur le site de la présidence, M. Tokaïev a indiqué espérer que ces élections anticipées "donneront un nouvel élan à la modernisation" entamée l'an dernier dans cette ex-république soviétique riche en ressources naturelles.

Situé au carrefour d'importantes routes commerciales, le Kazakhstan a plongé dans le chaos en janvier 2022.

Des manifestations contre la vie chère ont dégénéré en émeutes, avant d'être brutalement réprimées, faisant officiellement 238 morts.

Fin novembre, M. Tokaïev a été réélu sans surprise lors d'une présidentielle anticipée, recueillant plus de 80% des voix, après un scrutin critiqué pour son absence de concurrence.

Le président-candidat avait fait campagne en portant son projet visant à créer un "Nouveau Kazakhstan" plus juste et moins inégalitaire. Mais les difficultés économiques et les réflexes autoritaires persistent.

M. Tokaïev a alors promis après sa réélection l'ouverture d'une "nouvelle ère" où "toutes les principales institutions du pouvoir seront réformées".

Il a aussi répété son attachement aux réformes économiques et à la "fin du monopole au pouvoir", comme l'a connu le Kazakhstan sous M. Nazarbaïev.

dr-bk/pz/pz