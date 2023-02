Les têtes roulent presque deux fois plus depuis l’avènement du roi Salmane d’Arabie saoudite

Les exécutions en Arabie saoudite ont presque doublé sous le règne du roi Salmane et de son fils, le prince héritier Mohammed, selon deux organisations de défense des droits humains qui évoquent aussi des tortures “systémiques”, y compris sur des enfants. Le nombre d’exécutions dans la principale monarchie du Golfe est passé de 70,8 par an, en moyenne, entre 2010 et 2014, à 129,5 par an depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel roi en janvier 2015, indique un rapport publié mardi par l’organisation britannique Reprieve et l’Organisation saoudienne européenne pour les droits de l’homme (European Saudi Organization for Human Rights – ESOHR). Au total, le pouvoir actuel a exécuté plus de mille personnes condamnées à mort, selon ces ONG, qui affirment avoir recoupé les chiffres officiels avec des enquêtes et des entretiens menés avec des avocats, des membres des familles et des militants. Le rapport fait état de 147 exécutions l’année dernière, un bilan conforme au décompte réalisé par l’AFP à partir des annonces du gouvernement.