Imparfaite en Belgique, en gros recul en Russie : où en est à la démocratie dans le monde ?

La Russie est le pays du monde où la démocratie a le plus reculé en 2022 devant le Burkina Faso et Haïti, selon une étude publiée jeudi par le groupe britannique The Economist réalisant un indice de la démocratie dans 167 pays. La Belgique est placée en 36e place et garde son rang par rapport à l'année passée.