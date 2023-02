Les abus dans l’Église bousculent la foi des catholiques français

L’Église de France n’est pas à l’arrêt. D’un clocher à l’autre, les prêtres taillent leur route, les laïques soignent leurs chapelles, les religieux cherchent à préserver des espaces de silence et de prière. À bien y regarder, les catholiques français font même preuve d’une grande créativité. Dans leur sillage on ne compte plus les associations, les lieux d’entraides, les colocations sociales, les cafés alternatifs, écologiques, artistiques, politiques. Pour autant, le fond de l’air est douloureux. Depuis des années, les révélations et scandales liés à des abus et violences sexuels ou de conscience se succèdent. En octobre 2021, le ...