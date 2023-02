Rien qu'en Turquie, le nombre de défunts s'élève à 31.643 selon l'agence de presse locale, Anadolu, qui cite le service gouvernemental turc pour la gestion des catastrophes et des situations d'urgence (Afad). De plus, 80.000 citoyens seraient blessés. Dans la Syrie voisine, au moins 5.900 personnes sont officiellement décédés si l'on en croit les responsables de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). D'après le chef de l'agence humanitaire de l'Organisation des Nations Unies (Onu), Martin Griffiths, plus de 50.000 victimes devraient être dénombrées.