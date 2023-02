Séismes en Turquie et Syrie : l'équipe belge était la première sur place pour déployer un hôpital

À lire aussi

"Pour une fois, on devrait être fier", a ajouté Mme Lahbib. "Nous sommes les premiers sur place à être opérationnels dès demain". Jusqu'en 2019, B-Fast disposait d'un module "USAR" de recherche sous les décombres qui fut déployé sur le terrain de plusieurs catastrophes. Mais la Protection civile a réorienté son action dans ce domaine, dans un souci de complémentarité avec les autres pays européens, et ce module n'est plus déployable à l'étranger. Quelque 200 Belges étaient recensés en Turquie au moment du séisme et 50 en Syrie. Actuellement, les Affaires étrangères tentaient encore d'entrer en contact avec quatre personnes. Il est probable qu'au moins un Belge ait péri.