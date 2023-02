D’après le Parisien, l’un des fuyards s’est réfugié chez Fatna (nom d’emprunt), une connaissance. Elle donne quelques détails sur la vie de l’homme de 33 ans ainsi que sur la nuit qui a suivi l’accident.

Vivant avec sa fille dans le centre de Clichy, Fatna passe la saint-valentin seule. Elle reçoit l’appel de son ami Mohcine, originaire du Maroc. Amis depuis longtemps, le fuyard demande à Fatna s’il peut lui rendre visite.

Elle explique le programme qu’avait prévu le passager en fuite. “Au départ, il me dit qu’il compte dormir chez sa tante. Il arrive chez moi, on papote et puis on commande des pizzas. La soirée se poursuit et au bout d’un moment, il me dit qu’il a la flemme de repartir… Je lui propose donc de rester dormir chez moi”, explique-t-elle avant d’évoquer un réveil loin d’être doux.

”Cela procure une sensation très étrange d’être réveillé par la police lorsqu’on ne sait pas du tout de quoi il s’agit. Les policiers sont repartis avec Mohcine et je suis restée chez moi avec ma fille en me demandant ce qui était en train de se passer”, confesse-t-elle au Parisien.

Auditionnée à son tour, Fatna apprendra qu’il s’agit de l’accident de Pierre Palmade. Elle se demande comment son ami a pu réagir d'une telle manière. “Cela ne lui correspond tellement pas, s’étrangle Fatna. Mohcine est un homme généreux, toujours prêt à rendre service. Je ne comprends pas comment il a pu réagir de cette façon.”

Elle raconte ensuite ce qu’elle sait des fréquentations de son ami homosexuel Mohcine. Elle était au courant que son ami connaissait bien Pierre Palmade. “Ils se connaissaient depuis quatre ou cinq ans. En dehors de Pierre Palmade, Mohcine connaissait d’autres célébrités de la télé."