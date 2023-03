Vente aux enchères inédite en Suisse : combien pour un squelette de T-rex ?

Le squelette de Trinity a été assemblé pour plus de la moitié en utilisant des os de trois spécimens différents de T-rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming aux États-Unis, toujours selon le catalogue de la vente. La tête du tyrannosaure appartient à l'un de ces trois T-rex et elle est "incroyablement bien préservée", a fait valoir l'expert. La maison d'enchères souhaite être transparente en ce qui concerne la provenance des différentes parties de l'ensemble. L'année dernière, la maison d'enchères Christie's avait en effet dû retirer à quelques jours d'une vente à Hong Kong un autre squelette de T-rex en raison de doutes sur des parties du squelette.

Seulement trente-deux squelettes de T-rex adultes, espèce qui figure parmi les plus grands prédateurs ayant vécu sur Terre, ont été retrouvés à ce jour dans le monde, selon une étude publiée en 2021 par la revue scientifique Nature. La plupart des spécimens de ce type se trouvent dans des musées.