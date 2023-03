Un nouveau gouvernement chinois formé d’hommes, sexagénaires et dévoués à Xi Jinping

Comme prévu, Li Qiang, 63 ans, a pris la succession de Li Keqiang à la tête du gouvernement. Il a été formellement élu par l’Assemblée populaire nationale, samedi, avec 2 936 voix pour, trois contre et huit abstentions. Une performance marginalement moins bonne que celle de Xi Jinping, reconduit la veille pour un troisième mandat présidentiel sans le moindre vote hostile ni la plus petite abstention – histoire de montrer, dans le langage codé du régime communiste, que seul le chef suprême fait l’unanimité absolue.

Li Qiang, un homme de l’appareil

Ancien chef du Parti pour la plus grande ville de Chine, Shanghai, Li Qiang a obtenu le poste quand bien même il n’a aucune expérience ni de la gestion à l’échelle nationale (il n’a jamais été vice-Premier ministre), ni du terrain dans les régions moins développées du pays (il a fait toute sa carrière dans les provinces les plus riches, le Zhejiang et le Jiangsu). Il doit son ascension à sa proximité avec Xi Jinping, reflétée lors du XXe Congrès d’octobre dernier par son élévation au tout-puissant Comité permanent du Bureau politique, dont il est protocolairement le numéro deux, immédiatement derrière le secrétaire général.

Il reste à voir si cette connivence lui permettra de gouverner plus librement que son prédécesseur. Le rôle principal du Premier ministre chinois est de piloter l’économie, tâche rendue plus ardue par une conjoncture défavorable (le Parlement a annoncé un taux de croissance de 5 %, le plus faible depuis le lancement des réformes en 1978) et l’omniprésence de Xi Jinping qui entend tenir tous les leviers. Li Qiang devra aussi composer avec l’économiste en chef du régime, He Lifeng, devenu un des vice-Premiers ministres après avoir dirigé l’influente Commission nationale pour le Développement et la Réforme. À 68 ans, l’homme aurait dû logiquement partir à la retraite.

Quatre vice-Premiers ministres

Parmi les quatre vice-Premiers ministres nouvellement désignés (un nombre qui reste constant au fil des ans), He Lifeng cède, toutefois, la préséance à Ding Xuexiang, 60 ans. Proche entre les proches de Xi Jinping, dont il fut le chef de cabinet à Shanghai, puis à Pékin, depuis 2006, il est le seul des quatre à siéger au Comité permanent. Les trois autres sont membres seulement du Bureau politique. Complètent le tableau Zhang Guoqing, 58 ans (l’ancien maire de Chongqing et Tianjin, par ailleurs spécialiste des industries de l’armement) et Liu Guozhong, 60 ans (ex-Premier secrétaire du Shaanxi, une province pauvre du nord du pays dont était originaire le père de Xi Jinping et où ce dernier avait été envoyé “en rééducation” durant la Révolution culturelle).

Cinq conseillers d’État dont une femme

Premier et vice-Premiers ministres forment un club exclusivement masculin, confirmant une régression qu’on avait déjà observée lors du XXe Congrès, à l’issue duquel plus aucune femme n’avait trouvé place au sein du Bureau politique. Ce sont parmi les cinq conseillers d’État (des “super-ministres” en quelque sorte) qu’on en trouve une, Shen Yiqin, 63 ans. Son influence restera limitée puisqu’elle siège seulement au Comité central. Appartenant à la minorité Bai, elle fut, comme responsable du Parti pour la province du Guizhou, la troisième femme seulement, dans l’histoire de la Chine populaire, à exercer une fonction de direction du Parti à l’échelon provincial.

Outre le secrétaire général du gouvernement Wu Zhenglong (58 ans), les trois autres conseillers d’État sont le nouveau ministre de la Défense, le général Li Shangfu (65 ans), son collègue aux Affaires étrangères nommé en décembre dernier, Qin Gang (57 ans), et le ministre sortant de la Sécurité publique, Wang Xiaohong (65 ans) – de quoi illustrer les préoccupations prioritaires de la Chine sous Xi Jinping.

Notons encore que la vice-présidence de la République a été confiée à Han Zheng. Une décision qui confirme la tendance à attribuer désormais cette fonction largement honorifique à une personnalité qui a quitté le Comité permanent du Bureau politique lors du Congrès précédent.