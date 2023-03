À Paris, bras de fer autour des poubelles

Paris, sa tour Eiffel, son Sacré-Cœur, sa cathédrale Notre-Dame, ses croisières sur la Seine, ses terrasses… et ses 7.000 tonnes de déchets qui s’entassent dans les rues. Opposés à la réforme de retraites, les éboueurs et agents de propreté de la Ville sont en grève depuis le 5 mars. Conséquence : toutes les poubelles ne sont pas ramassées dans la majorité des arrondissements parisiens, ceux où la collecte n’a pas encore été cédée au privé. Trois sites d’incinération situés autour de la capitale sont également à l’arrêt et les déchets ne peuvent donc pas y être acheminés.