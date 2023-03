Qui est Do Kwon, le fondateur de la cryptomonnaie Terra arrêté au Monténégro ?

M. Kwon, dont le nom complet est Kwon Do-hyung, a été arrêté jeudi dernier dans un aéroport du Monténégro en possession de documents de voyage falsifiés du Costa Rica. L'homme de 31 ans est accusé de fraude depuis l'implosion en 2022 de son entreprise Terraform Labs, qui a fait perdre quelque 40 milliards de dollars (37 milliards d'euros) aux investisseurs et a ébranlé les marchés des cryptomonnaies. Peu après son arrestation, les États-Unis ont retenu plusieurs chefs d'inculpation contre Do Kwon pour avoir orchestré une "fraude aux actifs cryptos de plusieurs milliards de dollars" . Terra, sa cryptomonnaie dite stable, reposait en réalité sur un système de Ponzi, selon les experts.

Pas plus tard qu’en mars 2022, M. Kwon avait pourtant été qualifié de "génie" dans d’élogieux articles de médias sud-coréens, alors que des milliers d’investisseurs privés se pressaient pour injecter des fonds dans son entreprise.

Né en 1991, M. Kwon est élève au lycée des langues étrangères Daewon, prisé de l’élite sud-coréenne. Il étudie ensuite l’informatique à l’université américaine de Stanford et effectue apparemment des stages chez Apple et Microsoft. Il retourne ensuite en Asie pour créer sa propre entreprise. En 2018, il fonde Terraform Labs avec Daniel Shin - lié par son oncle à la famille contrôlant le géant Samsung - et développe les cryptomonnaies Terra et Luna. Il devient rapidement célèbre, notamment grâce aux relations de M. Shin, s’imposant comme une jeune figure de proue du secteur. Terra est alors présentée comme un "stablecoin", un type d’actif crypto dont le cours est généralement adossé à des actifs stables comme le dollar pour éviter des fluctuations de prix trop importantes.

La spectaculaire ascension de Do Kwon et sa chute vertigineuse sont aujourd’hui comparées aux péripéties d’Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up de tests sanguins Theranos reconnue coupable de fraude en 2022.