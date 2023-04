Un quart de siècle de prison requis pour l’opposant russe Vladimir Kara-Murza

Honoré du prix Vaclav Havel pour les droits de l’homme l’an dernier, il avait déjà miraculeusement survécu à deux tentatives d’empoisonnement, qui ont fragilisé sa santé - il souffre de polyneuropathie et de pathologie neuromusculaire. Proche de l’opposant Boris Nemtsov, assassiné au pied du Kremlin le jour de l’anniversaire de Vladimir Poutine, Kara-Murza avait fait le choix de s’opposer au régime depuis l’intérieur, comme Alexeï Navalny, qui purge une peine de neuf ans dans une colonie pénitentiaire, ou Ilya Iachine, condamné en décembre dernier à huit ans et demi de détention.

Comme l’avait déclaré à La Libre Oleg Kozlovsky, chercheur sur la Russie pour Amnesty International, “il est clair que pour (eux) et d’autres opposants politiques, le temps passé en prison est uniquement déterminé par des facteurs politiques, et non par quoi que ce soit qui ait un rapport avec la loi”.