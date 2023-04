L'Italie déclare l'état d'urgence face aux arrivées de migrants : "Ce gouvernement veut déshumaniser ceux qui arrivent"

"Trois mille migrants en trois jours , trois cents pour-cent d'arrivées en plus qu'en 2022 !". C'est en se basant sur ces chiffres que le gouvernement italien a annoncé hier la décision d'instaurer l'état d'urgence pour une durée de six mois minimum. "De quoi donner une réponse plus efficace et rapide à la gestion des flux migratoires", a expliqué Giorgia Meloni. L'état d'urgence permet d'éviter certaines procédures comme l'obligation des appels d'offres publics pour financer les centres d'accueil. Le code de protection civile permet de déclarer l'état d'urgence en cas de calamité naturelle ou dérivant de l'activité humaine, lorsque la situation doit être affrontée avec des pouvoirs et des moyens extraordinaires pendant une période de temps limitée. Généralement l'état d'urgence est déclaré pour un tremblement de terre ou de graves inondations.