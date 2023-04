Intitulée “Hot Chip Challenge”, cette marque de chips est assez connue non pas pour sa saveur exquise mais pour son piquant hallucinant. Censées être les chips “les plus piquantes au monde”, ces petites lamelles de pomme de terre étaient consommées par pas mal de jeunes afin de réaliser le #OneChipChallenge.

Interrogé par BFM TV, François Rodriguez, le patron de cet hypermarché d’Auchan endosse pleinement la responsabilité de cette décision. “Ça incitait les jeunes à faire des choses stupides”, commente-t-il.

En quoi consistait alors ce challenge dangereux ? Le but était de manger ces chips fortement piquantes et de les garder le plus longtemps possible en bouche. Cependant, le challenge a déjà fait des victimes aux États-Unis. Plusieurs adolescents ont dû être hospitalisés à cause de ce snack dangereux.