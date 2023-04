Cv sans photo, publicité égalitaire, obligation de proposer des vêtements… La Catalogne s’attaque à la pression esthétique qui pèse sur les femmes

”La pression esthétique réduit la valeur sociale de la femme à sa beauté et exige que nous satisfassions à des canons irréalistes et stéréotypés de minceur et de jeunesse éternelle”, explique à La Libre Tania Verge, conseillère à l’Égalité et aux Féminismes du gouvernement local, chargée de l’élaboration de ce programme. “60 % des femmes de 18 à 24 ans ne sont pas satisfaites de leur corps", souligne notre interlocutrice sur base d'une étude du gouvernement local menée auprès de la population féminine adulte de Catalogne en 2022 . "C’est aussi le cas pour 40 à 50 % chez les femmes qui ont jusqu’à 65 ans, poursuit-elle, ajoutant que "47 % des filles de 12 à 16 ans veulent maigrir”, selon une enquête de l'Association catalane contre l'anorexie et la boulimie, menée sur des adolescentes entre 2020 et 2021.

Le phénomène est “inhérent au patriarcat”, selon la conseillère, et affecte surtout les femmes. “À la télé, dans les séries, au cinéma, les hommes ont tous les âges, peuvent être chauves ou non. Mais les femmes répondent généralement à un certain physique.”

Mener la pub et les défilés à représenter la “diversité des corps”

Le plan de lutte contre la pression esthétique identifie d’ailleurs les moyens de communication audiovisuels comme l’un des vecteurs clés de ces normes. Il prévoit un accord avec les médias, annonceurs et autres acteurs de l’industrie publicitaire pour instaurer des critères pour une “publicité égalitaire”, qui représente la diversité des corps telle qu’elle existe dans la vie réelle. De manière plus large, la diversité corporelle devra être incorporée dans la production audiovisuelle catalane.

Autre vecteur central de la pression esthétique : la mode. La Généralité compte arriver à “un grand accord avec les principales marques pour promouvoir la neutralité corporelle”, indique un document synthétisant le contenu du plan. Le Code de la consommation devra être modifié pour obliger les grandes multinationales qui vendent en Catalogne à proposer des tailles plus larges et assurer la disponibilité réelle de ces modèles en boutique. Un travail doit être mené sur les événements de référence du secteur dans la région, comme la Barcelona Fashion Week, pour les mener à ne plus promouvoir “des canons de beauté impossibles dans leurs défilés.”

Dans le domaine scolaire, un programme d’éducation aux médias doit apprendre aux lycéens à prendre de la distance vis-à-vis des images montrant des corps présentés comme parfaits. Les élèves de tous les niveaux doivent être sensibilisés au sujet de la pression esthétique, comme l’ensemble du personnel remplissant des missions relatives à l’éducation.

12,5 millions d’euros pour un programme pionnier qui pourrait faire des émules

Cette pression entraînant régulièrement des troubles de la conduite alimentaire, un “plan choc” pour faciliter la prise en charge de ces pathologies doit être déployé dans les secteurs de la santé primaire et de la santé mentale.

“Les personnes qui s’éloignent des canons fixés par le patriarcat ont plus de chances de souffrir de discriminations dans l’univers professionnel”, affirme le document de présentation. Pour y remédier, le plan de la Généralité entend mener une expérience pilote de recrutement sur CV sans photo. La pratique serait généralisée si le test s’avérait concluant. Le plan prévoit également d’émettre des recommandations sur les uniformes que peuvent imposer les entreprises, pour ne plus qu’ils servent à mettre en valeur le corps des travailleuses dans le but d’attirer les clients. “Nous proposons également un accompagnement dans les dépôts de plaintes pour des faits de discrimination relative à l’apparence physique”, complète Tania Verge.

Pour mettre en œuvre ces 60 mesures, le gouvernement local prévoit une enveloppe de 12,5 millions d’euros entre 2023 et 2027. “C'est une initiative pionnière, cela ne concerne que la Catalogne, mais il faut bien commencer par quelque part. Nous espérons être suivis par d’autres”, conclut la conseillère à l’Égalité et aux Féminismes.