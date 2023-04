"Elle est proche des gens, humaine" : qui est Marylise Léon, future secrétaire générale de la CFDT ?

Née au Mans de parents bretons, Marylise Léon grandit entre plusieurs villes de l’ouest de la France. Titulaire d’un diplôme en chimie, elle se spécialise sur les questions de dépollution atmosphérique et commence sa carrière de représentante du personnel au sein d’un petit cabinet de conseil. Après l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, un accident industriel qui causa la mort de 31 personnes et fit 2500 blessés en 2001, elle est engagée par la CFDT pour former les représentants du personnel à la prévention des risques industriels et à la protection de l’environnement. Elle gravit ensuite peu à peu les échelons au sein du syndicat social-démocrate jusqu’à être élue secrétaire nationale chargée des questions industrielles en 2014. Quatre ans plus tard, elle est élue secrétaire générale adjointe de la CFDT, devenant de ce fait la numéro 2 du syndicat. Négociatrice sur les questions liées à l’emploi, elle se fait particulièrement remarquer pour sa mobilisation contre la réforme de l’assurance chômage portée par Emmanuel Macron en 2019, qui visait à réduire les montants et la durée d’indemnisation des chômeurs. En 2022, elle est réélue à son poste de secrétaire générale adjointe et son nom circule avec de plus en plus d’insistance pour la succession de Laurent Berger, jusqu’à ce que ce dernier confirme avoir proposé qu’elle prenne sa succession en juin prochain.

Considérée comme la tenante d'un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire privilégiant généralement le dialogue social à la contestation, elle s'inscrit dans la même ligne que Laurent Berger. Ce dernier a d'ailleurs vanté ses mérites mercredi dans un entretien au "Monde" : "Elle est dynamique, elle a une compréhension du monde du travail qui est forte, parfois plus fine que la mienne - par exemple sur la question des nouvelles formes d'emplois. […] Elle est appréciée au sein de la maison, elle est proche des gens, humaine."