Comment Charles III a positivement surpris les Britanniques depuis qu'il est devenu roi

À lire aussi

L’amélioration de sa cote de popularité, même si elle demeure moindre que celle de son fils aîné, le prince héritier William, tient avant tout à la découverte par la population d’un homme étonnamment méconnu, alors qu’il est sous les projecteurs depuis sa naissance. La plupart des Britanniques n’avaient jamais même entendu le son de sa voix. Le court hommage à sa mère diffusé le lendemain de son décès, humain et chaleureux, en a donc étonné plus d’un. Surtout pour ceux qui n’avaient de lui que l’image de l’ancien époux adultère de Lady Di, éclipsé par la notoriété de “la princesse des cœurs”, et celle du père froid de deux garçons ayant perdu leur mère dans des circonstances tragiques.

Pendant ces dernières décennies, les médias avait paré la mère de Charles, Elizabeth II, d'une auréole. Au cours des semaines suivantes, ils ont découvert un homme certes excentrique mais aux ambitions bienveillantes. Et notamment ses priorités environnementales affirmées, même s’il n’a pas été autorisé à se rendre à la COP27 à Charm-el-Cheikh, en Égypte en novembre dernier par l’éphémère Première ministre Liz Truss puis par son successeur Rishi Sunak.

Davantage de sobriété de la part de la famille royale

Enfin, la presse nationale n’a pas manqué de signaler la volonté de Charles de changer l’image de la famille royale. Tout d’abord en réduisant son train de vie. “Il y a trois ans, il y avait encore quinze membres actifs de la famille royale”, indique le professeur Robert Hazell, spécialiste de la Constitution à University College London. “Dans cinq à dix ans, ils ne seront sans doute plus que six ou sept. Ils seront donc bien moins visibles, sachant que lors de l’année précédent le Covid ils avaient participé à 3000 événements.”

Les médias britanniques bruissent de la volonté assumée de Charles de forcer son frère le prince Andrew, éclaboussé par un scandale de mœurs, à rendre le Royal Lodge, une demeure de trente pièces non loin du château de Windsor dans laquelle il vit depuis 2003, en raison de sa volonté de réduire son enveloppe annuelle de 249 000 livres sterling (283 000 euros). Un choix louable alors que le pays vit une grave crise sociale, avec une inflation supérieure à 10 % depuis plus d’un an, le triplement des tarifs de l’énergie et que les banques alimentaires doivent faire face à une demande croissante.

À lire aussi

Le couronnement sera aussi affecté par cette – toute relative – frugalité. Pour la première fois, le consort ne portera pas une couronne faite pour l’occasion puisque la reine Camilla utilisera une version modifiée de celle de la reine Mary, épouse du roi George V. Le Roi a exigé des membres de l’aristocratie qu’ils renoncent aux traditionnels manteaux de velours pourpre et d’hermine et aux diadèmes. Lui-même arrivera sans doute en habit militaire à l’abbaye de Westminster. “Un rôle important de la monarchie est de refléter la Grande-Bretagne moderne et la société moderne dans toute sa diversité”, rappelle Robert Hazell.

D’où cette volonté de Charles III d’intégrer des personnes de minorités ethniques dans le déroulement de la cérémonie. Pour marquer l’importance du Commonwealth, qui rassemble certaines des anciennes colonies britanniques, et pour s’attirer la sympathie des Britanniques non-blancs, moins positifs envers la monarchie et Charles lui-même.

Le couronnement de Charles : un moment historique à suivre sur LN24

Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de lalibre.be, en direct vidéo.