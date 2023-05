Le Moulin Rouge bannit tous les animaux de ses spectacles

La direction du Moulin Rouge s’est récemment entretenue avec le Huffington Post et a assuré que plus aucun animal, qu’il soit exotique, sauvage ou domestique, ne serait utilisé sur la scène du cabaret. “Cet arrêt définitif prendra effet très prochainement et dès les premiers mois de 2024”, affirme Jean-Luc Pehau-Sorensen, directeur de la communication et du marketing de l’établissement.