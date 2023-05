”Un couronnement sera toujours démodé, religieux, guindé et rempli de gens huppés de l’establishment britannique”

Le couronnement de Charles III peut-il être considéré comme un succès ?

Oui, car il n’y a pas eu de couac majeur : pas d’erreur énorme, pas de conflit visible au sein de la famille royale, notamment avec le Prince Harry. À mes yeux, et cela n’est absolument pas scientifique, ce couronnement n’a pourtant pas eu la même aura que le Jubilé de platine ou les funérailles de sa mère, il n’y avait pas la même ambiance. Mais c’est peut-être simplement en raison du mauvais temps.

Quelles images en ressortiront ?

Il y en a beaucoup, pour être honnête. Charles III souhaitait devenir le défenseur des fois plutôt que le défenseur de la seule foi anglicane. Sa discussion à la sortie de l’abbaye avec les représentants des autres religions est en ce sens significative et forte, sachant que le souverain ne communique jamais ses opinions de manière ouverte mais à travers des signes à déchiffrer.

Qui de la monarchie ou des républicains a gagné des points ce week-end ?

Les républicains n’ont absolument rien gagné. Il y aura quelques titres isolés dans la presse de gauche sur les arrestations des membres du groupe Republic avant le début même de la procession, mais la majeure partie de la population britannique n’est pas au courant et n’a pas entendu leur message. Les Britanniques ne semblent pas préoccupés par le coût de la monarchie, une question dont on aurait pu penser qu’elle serait soulevée par la crise actuelle du coût de la vie.

Charles III avait fait part de sa volonté de moderniser la cérémonie pour attirer les jeunes, dont les sondages montrent qu’ils ne considèrent pas la monarchie importante. A-t-il atteint son objectif ?

Il y avait bien ce groupe de chanteurs de gospel noirs… En dehors de cela, mon impression dominante est quand même que cette cérémonie était très longue. J’ai eu du mal à la regarder sans zapper. J’avais du coup pitié des enfants de la famille royale, obligés d’y assister. Je serais donc étonné que de nombreux jeunes l’aient suivi intégralement à la télé. Mais la marge de manœuvre de Charles III était limitée : un couronnement sera toujours démodé, religieux, guindé et rempli de gens huppés de l’establishment britannique. Le test de ses ambitions de modernisation de la monarchie concernera son action en tant que monarque et comment la monarchie persistera en arrière-plan de la vie quotidienne des Britanniques. D’autant que pendant la cérémonie, Charles et Camilla m’ont semblé terriblement vieux !

Quels gestes pourrait-il effectuer ? Il avait laissé entendre sa volonté de réduire la taille de la famille royale active…

Le problème avec cela est que le faible nombre de membres actifs sera au contraire l’un de ses défis majeurs. La Reine disait qu’il faut être vu pour être cru, ce qui signifie que les membres de la famille royale doivent sortir et être vus par les gens. En deux ans, cinq des quinze membres actifs de la famille royale – Philip, la reine, Andrew, Harry et Meghan – ont disparu du circuit. Cela va sérieusement limiter sa visibilité, surtout dans les pays lointains dont Charles III est le chef d’État et dans le Commonwealth. Peut-être va-t-il s’apercevoir que réduire encore la voilure n’est pas souhaitable.

Par ailleurs, le roi a trouvé divers moyens d’exprimer certaines de ses idées. Alors qu’il n’était pas obligé de le faire, il a organisé une réception avant le sommet de la COP climat en Égypte, où il n’avait pas été autorisé à se rendre par le Premier ministre Rishi Sunak, pour marquer son engagement dans les questions environnementales.

En revenant sur la crise engendrée par l’inflation, notamment 26 % sur un an pour les produits alimentaires, comment expliquez-vous que les Britanniques puissent être à ce point enthousiastes ?

De manière cynique, pour la même raison que les gens vont voir un match de foot joué par des sportifs payés plusieurs millions par an, un film au cinéma dont les acteurs sont très bien rémunérés : le besoin de se distraire, de sortir la tête de ce quotidien sordide. Les gens n’ont pas tort de penser que les problèmes d’inégalité dans le pays sont liés à des choses bien plus profondes que cette satanée monarchie. Au contraire, lors d’un événement comme celui-là, la monarchie rassemble par-delà les divisions politiques, que ce soit au niveau des partis puisque tous les anciens premiers ministres étaient assis les uns à côté des autres ou même par-delà le Brexit. Mais ce sentiment d’unité ne durera pas. Dès lundi, les unes des journaux se concentreront sur le bilan des élections locales anglaises de jeudi dernier, dont les résultats sont tombés entre vendredi et dimanche, et qui ne sont pas bons pour les conservateurs au pouvoir.