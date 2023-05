Une contre-offensive imminente de l’Ukraine ? Les signaux se multiplient

Un ballet qui ne se limite pas à la capitale, avec des attaques de drones et des tirs de missiles russes ayant au même moment touché dix régions ukrainiennes, et détruit un entrepôt utilisé par la Croix Rouge près de la ville portuaire d’Odessa. Peu de doutes du côté des autorités ukrainiennes, qui voient dans ces frappes une sorte de pré-réaction à la contre-attaque qui semble se dessiner. “Les troupes russes prennent des mesures afin de limiter le potentiel défensif de l’Ukraine et d’entraver les préparations de la contre-offensive”, affirmait ainsi le ministère de la Défense ukrainien dans un communiqué publié ce lundi.

“Ces frappes relèvent d’abord d’une volonté d’identifier le dispositif de défense antiaérien ukrainien”, juge Oleksiy Melnyk, ancien officier de l’armée de l’air ukrainienne et spécialiste des questions militaires au centre Razoumkov, un think-tank et institut de sondage ukrainien. “Elles visent aussi à tenter de forcer l’armée ukrainienne à épuiser ses stocks de missiles sol-air […] et, en frappant des villes, à garder ses défenses antiaériennes loin du front.”

À lire aussi

L’Ukraine maintient la tension sur le front

Si l’armée russe a sans conteste intensifié depuis près d’une semaine sa campagne de frappes, en visant cette fois entrepôts et bases militaires ukrainiennes plutôt que les infrastructures électriques, Kiev n’est pas en reste. Le long du front, les troupes ukrainiennes ont mené la semaine dernière des contre-attaques dans la ville de Bakhmout, désormais tenue à près de 90 % par l’armée russe mais que l’État-major ukrainien refuse toujours de lâcher. Sur le front sud de la région de Zaporijia, où les troupes russes ont déployé ces derniers mois un dense réseau de fortifications et de lignes défensives, les troupes ukrainiennes mèneraient aussi des coups de sonde pour tester la résistance de ces défenses.

Sans jamais le reconnaître ouvertement, les forces ukrainiennes effectueraient aussi des opérations dans la profondeur, avec ces derniers jours une montée en puissance des frappes autant en Russie que dans les territoires ukrainiens occupés par l’armée russe. Il y a bien sûr eu, le 3 mai, la spectaculaire explosion au-dessus du Kremlin de Moscou causée par deux drones et attribuée par un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky à d’obscures “forces de résistance locale”. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a lui dénoncé une “tentative d’assassinat” du président russe, présentée par Moscou comme perpétrée par l’Ukraine et commanditée par les États-Unis (accusation “grotesque”, selon le porte-parole du conseil de sécurité américain John Kirby).

Une “préparation du terrain”

Moins symboliquement chargé mais peut-être plus important dans la perspective d’une contre-offensive : depuis le 29 avril, une série de frappes ont été menées contre des dépôts pétroliers en Crimée ainsi que dans des régions russes frontalières de l’Ukraine, et des sabotages de trains de marchandises ont eu lieu, là encore non loin de la frontière ukrainienne. La nuit du 6 au 7 mai a aussi vu, d’après des sources russes, près de 23 drones ukrainiens viser des bases militaires russes en Crimée.

“On est dans une sorte de préparation du terrain pour la contre-offensive ukrainienne, commente encore Oleksiy Melnyk. Cela implique des actions comme la destruction des lignes logistiques russes, de dépôts de carburants, dépôts de munitions, de bases militaires et de centres de commande et de contrôle. Mais si on regarde cette frappe symbolique sur le Kremlin, il y a aussi des opérations psychologiques qui visent à diminuer la capacité du pouvoir russe à contrôler la situation.” Kiev a, sur ce front, enregistré un premier succès avec l’annulation par plus de 20 villes russes du traditionnel défilé militaire du 9 mai. Un signe, là aussi, d’une offensive imminente ? “Je crois que la voiture n’a pas encore commencé à rouler, euphémise Oleksiy Melnyk. Mais le moteur est en marche.”