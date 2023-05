Le Kremlin appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la "retenue" après les derniers affrontements frontaliers

Le Kremlin a appelé jeudi l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la "retenue", après des affrontements à la frontière entre ces deux pays qui ont fait un mort et quatre blessés selon eux, à quelques jours d'une rencontre entre Bakou et Erevan à Bruxelles.