Néonazis, combattants pour la "libération de la Russie"… Qui sont ces étranges légions de soldats russes anti-Poutine à l’offensive à Belgorod ?

Deux groupes armés russes opposés à Vladimir Poutine ont effectué une incursion en Russie, depuis l’Ukraine, lundi, y occupant jusqu’à 35 km² de territoire, selon les informations qui filtraient et qui doivent être prises avec précaution. Deux mois après une action similaire menée plus au nord, à proximité de Briansk, c’est cette fois-ci non loin de la ville russe de Belgorod que ces soldats ont repoussé les gardes-frontières. Trois villages ont été temporairement occupés par ces deux milices, la légion “Liberté pour la Russie” et le “Corps des volontaires russes”.