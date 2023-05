Comment Emmanuel Macron a contribué à la progression de l’extrême droite

Depuis la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017, l’extrême droite ne fait que gagner du terrain dans l’Hexagone. Dès 2019, le RN a frappé un grand coup en réalisant le meilleur score aux élections européennes (23,34 %), devant la liste de la majorité présidentielle (22,42 %). Le RN a ensuite engrangé des succès aux municipales de 2020, avant la présidentielle de 2022, où Marine Le Pen sera battue au second tour avec 41,45 % des voix face à Emmanuel Macron, contre 33,9 % en 2017. Deux mois plus tard, le RN obtenait 89 sièges aux élections législatives, contre huit en 2017.

Le barrage républicain pas entretenu

Sans être le seul responsable de la percée du RN, Emmanuel Macron y contribue. C’est notamment la conséquence d’une stratégie politique. En siphonnant et en écrasant la droite et la gauche dès 2017, il a fait de Marine Le Pen sa meilleure ennemie ; celle contre qui il était certain de l’emporter en 2022, grâce au front républicain. Mais ce front continue de s’affaisser. Toujours selon le sondage Elabe du 5 avril, un plus grand nombre d’électeurs de gauche, et même de droite, s’abstiendraient au second tour, ce qui favorise le RN.

”Ce vote m’oblige pour les années à venir”, avait pourtant déclaré Emmanuel Macron, le soir de sa réélection, à l’adresse de ceux qui avaient fait barrage à l’extrême droite. “Mais on a l’impression que ça ne l’a pas l’obligé à grand-chose pour le moment”, analyse Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean-Jaurès et chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. “Emmanuel Macron est passé en force avec la réforme des retraites en niant les 70 % de la population opposée au projet de loi et les mobilisations importantes. Et l’agenda à venir, avec la loi sur l’immigration et la fraude aux aides sociales, n’apaisera pas les électeurs de gauche.”

À lire aussi

La multiplication des déceptions

Ceux qui ont voté Macron par défaut doivent, en outre, être agacés par la promesse de renouvellement de la vie démocratique alors que des textes sont promulgués sans vote à l’Assemblée nationale et que le président et l’exécutif ont tenté de taire la grogne sociale en interdisant les manifestations bruyantes avec des casseroles.

Et la faiblesse des mesures contre le réchauffement climatique et ses conséquences doit aussi crisper certains citoyens-électeurs. En 2020, 150 Français tirés au sort ont avancé 149 propositions dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. À l’issue de ce processus, l’heure est au désenchantement et à la déception comme en témoigne la note de 2,5/10 qu’ils ont attribué au gouvernement sur ce dossier. La répression brutale des manifestants opposés au creusement des bassines agricoles – également décriées par les experts – a aussi marqué les esprits.

”Il a aussi toujours été reproché à Emmanuel Macron de manquer d’empathie, avec ses petites phrases méprisantes, et de ne pas comprendre les problèmes des Français, glisse Antoine Bristielle. La problématique du macronisme, c’est que c’est un pouvoir très vertical, sans structuration partisane locale. Cela donne cette impression, et ce n’est pas qu’une impression, d’un pouvoir élitiste et déconnecté de la vie des gens.”

Le camp présidentiel enchaîne, en outre, les polémiques, avec des élus dans le collimateur de la justice et d’autres condamnés, et les affaires comme celle de l’influence sur l’exécutif du cabinet McKinsey.

”Tout cela renforce cette idée d’élites corrompues à la tête de l’État, qui est un des moteurs du vote RN, relève Antoine Bristielle. À partir du moment où l’on a l’impression de blocage démocratique, de crise institutionnelle, cela favorise le RN qui dit vouloir renverser la table et donner la parole au peuple. C’est illusoire mais ce message peut être entendu.”

Un banquier incapable de capitaliser et faisant le jeu du RN

Emmanuel Macron a pourtant bien tenté de répondre aux préoccupations des Français, des électeurs d’extrême droite notamment. En haut de la liste : le pouvoir d’achat. Après le mouvement des Gilets jaunes né fin 2018, le président a annulé l’augmentation des taxes sur les carburants, créé une prime d’attractivité, baissé l’impôt sur le revenu pour les ménages… Pendant la crise sanitaire, il a pris des mesures de maintien de l’emploi extrêmement coûteuses, faisant exploser la dette du pays. Plus récemment, il a défendu un bouclier tarifaire pour limiter l’impact de l’explosion des prix de l’énergie. Mais Emmanuel Macron, dont l’action a aussi permis de faire reculer le chômage malgré les multiples crises, n’est pas parvenu à capitaliser sur ces éléments.

À lire aussi

Aidé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui a trouvé Marine Le Pen “trop molle”, banalisant le RN et irritant les électeurs de gauche, le président tente également de ne pas abandonner des thèmes chers à l’extrême droite, comme l’immigration et la sécurité. Mais si cette tactique a fonctionné quand Nicolas Sarkozy était président, elle semble aujourd’hui inutile, voire contre-productive. “L’électorat de Marine Le Pen est extrêmement fidèle. Lui parler, c’est très compliqué, assure Antoine Bristielle. Le risque est plutôt de mettre à l’agenda les problématiques qui plaisent à l’extrême droite. Si des sujets sont prégnants dans le débat public, ce sont des enjeux sur lesquels les électeurs vont se positionner. Et quand des partis sont jugés plus capables sur ces enjeux, comme l’immigration et la sécurité donc, cela peut favoriser un parti comme le RN.”

Jusqu’à la victoire de Marine Le Pen en 2027 ?

Marine Le Pen continue en tout cas de grimper dans les sondages… Jusqu’à remporter l’élection présidentielle de 2027 ? “Il ne faut pas du tout évacuer cette possibilité, surtout quand on voit l’évolution des élections, les sondages, l’actualité, et la sociologie de l’électorat de l’extrême droite qui s’élargit”, lâche Antoine Bristielle. Celui-ci juge toutefois que le chef de l’État peut encore inverser la tendance, “en apportant une réponse sur le fond et en rediabolisant le RN”. “Emmanuel Macron ne sera plus candidat en 2027, mais pour un président qui est autant marqué par l’idée de vouloir laisser une trace dans l’histoire, si celle que l’on retient est qu’il a un peu pavé le chemin de l’arrivée de l’extrême droite à l’Élysée, ça ferait tache.”