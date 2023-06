En France, clap de fin pour la réforme des retraites. Et après ?

À lire aussi

“Un dérèglement de la Ve République”

Cette fois, c’est l’article 40 de la Constitution que la présidente a dégainé pour retoquer l’amendement. “Après le 49.3 à l’Assemblée, le 44.3 au Sénat, voici l’article 40. Les Français vont devenir d’excellents constitutionnalistes ! ” ironise Olivier Rouquan, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA (Centre d’Études et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques), qui voit dans “toute cette affaire politique un dérèglement de la Ve République”.

Cet article, utilisé seulement à vingt-cinq reprises en trente ans, limite le pouvoir d’initiative des parlementaires en matière financière. Il interdit toute création ou aggravation d’une charge publique et n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource. En l’occurrence, le groupe Liot entendait compenser le manque à gagner pour les caisses sociales, impliqué par l’annulation éventuelle du recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, avec une taxe sur les tabacs. En vain. Pas question pour le gouvernement de laisser les députés remettre une pièce dans le jukebox alors que le camp présidentiel tente coûte que coûte de changer de disque.

Sans surprise, l’opposition a aussitôt dénoncé “un braquage démocratique” et “un séisme politique”. La présidente du groupe LFI a annoncé que son groupe déposera une motion de censure. Le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, a de son côté fait savoir que le groupe se tenait prêt à voter une telle motion, y compris si elle émanait de la gauche. En mars dernier, il n’avait manqué que neuf voix pour que le gouvernement soit renversé…

“Cela laissera des traces dans l’opinion et au Parlement”

En attendant, la mobilisation s’essouffle contre la réforme des retraites. Le 6 juin, seuls 230 000 manifestants ont été recensés par le ministère de l’Intérieur, soit la plus faible mobilisation enregistrée depuis le début du mouvement social. Cela n’empêche pas les deux tiers des Français de rester très hostiles à cette réforme promise par Emmanuel Macron dès 2017. “Ce conflit laissera des traces au sein de l’opinion publique. Une grande partie de la population a le sentiment que ses acquis sociaux vont régresser et que l’insécurité sociale au travail augmente sans contrepartie et sans que cela n’ait été assez discuté, analyse Olivier Rouquan. À travers ce conflit lié aux retraites, on observe que la population supporte désormais moins bien les passages en force de l’exécutif, qui jusque-là passaient facilement, comme si les valeurs démocratiques évoluaient”.

Le conflit laissera aussi des traces au Parlement, selon le politologue. “De nombreux députés, y compris proches de la majorité présidentielle, sont lassés de voir leur fonction rabaissée et la délibération dans le pays affaiblie”. Olivier Rouquan dénonce en outre un “hyperprésidentialisme de papier qui n’entraîne plus personne dans son sillage, avec un exécutif doté de pouvoirs procéduraux, administratifs et institutionnels accrus mais une légitimité en constante baisse”. Emmanuel Macron a encore quatre ans à tenir…