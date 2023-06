La descente aux enfers de Sturgeon: que reproche-t-on à l'ex-Première ministre écossaise?

Pour celle qui fut Première ministre depuis 2014 jusqu’à sa démission le 15 février, cette arrestation n’en constitue pas moins une nouvelle déflagration, qu’elle a d’ailleurs qualifiée dans son communiqué de “choc profondément bouleversant”. Elle avait déjà fait part de sa surprise et de son “traumatisme” suite à l’arrestation le 5 avril de son mari Peter Murrell. Jusqu’à peu directeur exécutif du SNP, ce dernier avait été arrêté “en tant que suspect dans l’enquête sur le financement et les finances du SNP”. Il avait également été relâché sans charge après son interrogatoire. Les bureaux du SNP à Edimbourg avaient simultanément été inspectés et la police avait confisqué un camping-car garé chez sa mère, d’une valeur estimée à £100 000 (116 000 euros). Trois jours plus tard, c’était au tour du trésorier du parti, le député Colin Beattie, d’être arrêté, interrogé, puis relâché sans charge.

Un pas de côté dans l’intérêt du SNP ?

Malgré cette libération sans charge, Nicola Sturgeon demeure sous la menace d’être arrêtée de nouveau lorsque la police aura progressé dans son enquête. Par ailleurs, sa position politique s’est fortement dégradée. Si dans un entretien diffusé dimanche matin sur la BBC juste avant son arrestation son successeur Humza Yousaf l’a qualifiée de “l’un des politiciens les plus impressionnants que l’Europe ait connu au cours des deux dernières décennies”, son implication par la police a poussé de nombreux députés écossais à demander sa mise en retrait. “Il existe un précédent au sein du parti pour les personnes qui ont été impliquées dans des problèmes de ce type de démissionner du parti, suspendant volontairement leur adhésion jusqu’à ce que les choses soient clarifiées”, a rappelé Ash Regan, une députée SNP et ancienne ministre de Nicola Sturgeon. “Je pense que si elle le faisait, cela réaffirmerait son engagement envers les principes du parti. ”

À lire aussi

Cette déclaration, relayée par un autre député SNP, se révèle être du pain béni pour l’opposition. “La question pour Humza Yousaf est de savoir s’il est assez fort ou s’il est trop faible pour faire preuve de leadership”, a ainsi demandé le chef du parti travailliste écossais Anas Sarwar. Une suggestion rejetée catégoriquement lundi par le principal intéressé. “Je ne suspendrai pas l’adhésion de Nicola. Je la traiterai de la même manière que j’ai traité, par exemple, Colin Beattie. Je ne vois aucune raison de suspendre l’adhésion des personnes libérées sans inculpation. ”

Pourtant, cette affaire n’est pas sans effet sur l’image du parti. Crédité dans les sondages d’environ 38 % d’intention de votes, il a perdu quatre à six points depuis la démission de Nicola Sturgeon et dix points en un an. Grand gagnant : le Labour, désormais crédité d’environ 30 % d’intentions de votes. Ce score lui permettrait de redevenir la deuxième force écossaise devant les conservateurs et surtout de remporter de nombreux sièges lors de la prochaine élection générale britannique, prévue l’an prochain. L’enjeu de cette affaire judiciaire est donc très politique.