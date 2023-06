Le "syndrome ukrainien" frappe la société russe : les faits divers se multiplient

L’étrange vision de la protection de la société de Prigojine

Au moment de l’assassinat, l’ancien prisonnier terrorisait déjà son village depuis plusieurs jours. Il y passait des journées alcoolisées à dégrader les voitures et menacer les passants de mort avec une hache et un couteau. La télévision locale en avait même fait un sujet dans lequel il était décrit comme quelqu’un “qui faisait vivre son village dans la peur”. La situation est rapidement remontée jusqu’aux oreilles de la police. “C’était une personne problématique” avait alors confirmé Vadim Varankin, le chef de la police de la ville, à la presse locale. Les autorités étaient parvenues à se mettre d’accord avec Rossomakhin, qui avait accepté de rejoindre la ville voisine. Lui qui ne supportait pas la vie en paix, la tête pleine d’horreurs de la guerre, venait de signer un nouveau contrat avec Wagner. Il lui restait un mois de vacances avant de retourner dans l’enfer du front. Le mois de paix de trop… Alors que la police n’avait trouvé d’autre solution que de lui payer un billet de train pour l’envoyer dans une autre grande ville où il devait vivre sous surveillance des autorités, il s’est rendu le 29 mars chez une dame de Viatskiye Poliani, âgée de 85 ans, qu’il a poignardé et battue avant de se dénoncer à la police.

Recruté en prison suite à un premier meurtre et destiné à retourner à la guerre dans tous les cas, l’homme ne doit pas craindre grand-chose de la condamnation à venir. “Sur les milliers de prisonniers qui sont sortis de prison, il n’y a eu que 20 crimes”, a tenté de se justifier Evgueni Prigojine, qui oppose à ces drames une étonnante vision des choses : “Grâce au fait que ces hommes ont été envoyés au combat, beaucoup de vos enfants ne sont pas morts”. Sous-entendu: Wagner aurait débarrassé la Russie de criminels. Dans sa propre conception de la peine de mort, le chef de Wagner a également affirmé que Rossomakhin serait dans tous les cas renvoyé au combat.

Un “syndrome ukrainien”

Depuis quelques semaines, à en lire la presse régionale russe, ces faits divers se multiplient dans le pays. Des milliers de soldats, en permission ou libérés de leur devoir, se retrouvent renvoyés du jour au lendemain dans la société russe, avec peu voire pas d’accompagnement psychologique car les hôpitaux russes n’ont pas les moyens d’assurer un suivi psychologique de ces personnes. Chaque homme de retour du front devient alors une bombe à retardement, d’autant qu’en Russie, un défenseur de la patrie ne peut pas se montrer faible. Selon certains psychologues russes, un phénomène de “syndrome ukrainien”, semblable aux syndromes “afghan” ou “tchétchène” toucherait les soldats russes. De quoi augmenter le niveau de violence au sein de la société.

Le 20 mai dernier, c’est un énième fait divers repris par la presse nationale qui a mis cette question en lumière. Ce jour-là, le commissariat de police du quartier “Soviétique” de Novossibirsk a reçu une plainte de la part d’une habitante. La nièce de cette femme, âgée de 12 ans, lui affirmait que son amie de 10 ans avait été violée. Quelques heures plus tard, la police a découvert qu’un homme en tenue de camouflage avait emmené les deux filles dans un garage en les menaçant de faire usage d’un pistolet et d’une grenade si elles alertaient les passants. L’homme d’une trentaine d’années, qui revenait du front, a été arrêté et entendu, alors que les deux jeunes filles se voyaient prescrire un examen médico-légal. Les autorités ont vite cessé toute communication sur ce dossier, qui démontre avant tout une incapacité des autorités à gérer ce genre de situation. Mais la presse nationale l’a bien relevée, c’est un soldat qui est au cœur de ce fait divers, de quoi augmenter la défiance des Russes envers leurs “défenseurs”.