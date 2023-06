Marlène Schiappa auditionnée par les sénateurs pour son rôle dans l’affaire du Fonds Marianne

Drôle de manière d’allouer l’argent public

À l’origine, le Fonds Marianne, doté de 2,5 millions d’euros, a été créé en 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, après le choc causé par l’assassinat du professeur Samuel Paty, pour soutenir des acteurs de la lutte contre le séparatisme. Un appel à projets a été lancé et dix-sept candidatures ont été retenues par un comité de sélection. Jusque-là, rien d’anormal, si ce n’est une procédure de sélection ultra rapide, les associations n’ayant eu que trois semaines pour briguer une subvention. Mais plusieurs éléments intriguent des journalistes de Marianne et de France 2. Ensemble, ils mènent l’enquête et découvrent avec effarement comment l’argent a été distribué et utilisé par deux associations.

D’abord, la structure qui a reçu la plus grosse subvention, l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), n’était pas spécialiste des sujets liés à la radicalisation en ligne et ne comptait que cinq adhérents. Elle a en outre utilisé la somme reçue -355 000 euros, soit sept fois son budget annuel- pour un site Internet et des publications sur les réseaux sociaux très peu suivies mais surtout pour payer les salaires de ses deux anciens dirigeants. Le rapport au vitriol publié le 31 mai par l’Inspection Générale de l’Administration confirme ces suspicions.

Influencer les élections 2022

Ce n’est pas tout : Marlène Schiappa est accusée par SOS Racisme d’avoir personnellement bloqué leur subvention de 100 000 euros. “Ce choix, motivé par des considérations personnelles, est inacceptable” s’insurge Dominique Sopo, son président, qui avait signé une tribune collective initiée en 2021 par la Ligue des droits de l’Homme critiquant la loi dite contre le séparatisme. Il dénonce “un choix guidé par une acrimonie personnelle à mon endroit”, “une attitude indigne de la fonction gouvernementale […] qui dénote un rapport abusif du pouvoir”.

Et pour couronner le tout, l’opposition accuse Marlène Schiappa d’avoir utilisé cet argent pour influencer les élections en 2022. L’association Reconstruire le commun a reçu une subvention de plus de 330 000 euros du Fonds Marianne, peu après sa création, selon Mediapart. Et a, dans la foulée, publié des vidéos critiques envers des candidats de gauche, dont Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon.

”C’est un peu la République des copains”

”C’est un peu la République des copains” a estimé au micro de Public Sénat le sénateur écologiste Daniel Breuiller à l’issue d’une audition menée par la commission d’enquête créée par le Sénat dont il est membre.

La justice aussi va tenter de tirer cela au clair. Le Parquet National Financier a ouvert une information judiciaire le 4 mai, portant notamment sur des soupçons de “détournement de fonds publics”, “d’abus de confiance” et de “prise illégale d’intérêts”. Et ce 13 juin au petit matin, des perquisitions ont eu lieu au domicile de Mohamed Sifaoui, co-responsable de l’USEPPM, et chez le responsable de la gestion du fonds, le préfet Christian Gravel, qui a démissionné la semaine dernière de son poste. Reste à déterminer quel rôle réel Marlène Schiappa a joué dans cet imbroglio. Une chose est sûre : déjà fragilisée depuis son interview controversée au magazine Playboy en avril, elle risque fort de voir son avenir au sein du gouvernement compromis.