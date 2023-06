Affaire Pegasus: "L’argument de la sécurité nationale ne peut pas être un chèque en blanc pour saper la démocratie"

Des journalistes, opposants politiques, avocats… espionnés à des fins mal intentionnées

L’eurodéputée libérale néerlandaise Sophia In’t Veld rapporteure du texte, espère en tirer une “majorité robuste” qui fasse entendre “un signal fort” à la Commission et au Conseil européens jusqu’ici très frileux sur un sujet dont ils auraient préféré détourner les yeux au nom d’une “sécurité nationale” brandie par les États membres de l’Union.

L’affaire remonte à 2021, lorsque des organisations de la société civile et des journalistes d’investigation ont révélé que les pouvoirs publics de plusieurs pays – parmi lesquels la Hongrie, la Pologne et la Grèce directement mises en cause ainsi que l’Espagne et Chypre – avaient utilisé Pegasus et d’autres logiciels espions contre des centaines de journalistes, responsables politiques d’opposition, diplomates, avocats, acteurs de la société civile et industriels à des fins politiques voire criminelle.

Conçu et commercialisé depuis 2013 par la société israélienne NSO Group, le logiciel Pegasus s’installe discrètement dans les téléphones portables pour en extraire les données sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur le moindre lien malveillant.

“Ce qui remet en cause toute la vie des victimes”, souligne le président de la Commission Pegasus, Jeroen Leenaers – également néerlandais mais membre du Parti Populaire européen – qui dénonce le caractère invasif de la technologie.

Une réponse technocratique ne suffira pas

“L’argument de la sécurité nationale ne peut pas être un chèque en blanc pour saper la démocratie”, martèle Sophia in’t Veld. “La Commission (européenne, NdlR) ne peut pas se contenter d’une réponse technocratique à une telle crise, nous attendons une proposition législative”.

Un point de vue partagé par Jeroen Leenaers, mais aussi par d’autres membres de la Commission Pegasus comme la Belge Saskia Bricmont (groupe des Verts) qui souligne que ce sera désormais à la Commission européenne – “en position d’exiger des réponses des États membres” – de se saisir du dossier. “Le Parlement ne vous lâchera pas” a-t-elle lancé en guise d’avertissement au commissaire européen à la justice Didier Reynders présent lors du débat mercredi après-midi.

En clair : pas question d’enterrer le dossier, le Parlement en suivra l’évolution et attend les propositions de la Commission dans les meilleurs délais. Celles-ci devront se fonder sur les recommandations qui seront votées jeudi.

Clarifier et encadrer la notion de “sécurité nationale”

Elles réclament, notamment, une meilleure application du droit de l’Union en matière de protection des données, la mise en place de cadres réglementaires nationaux prévoyant un mandat judiciaire, la création d’une supervision indépendante, la notification – a posteriori – de la surveillance aux personnes cibles, la possibilité pour elles d’accéder à un recours effectif etc. Sans oublier une définition claire de la notion de la “sécurité nationale”.

Interrogés en conférence de presse sur les affirmations d’Eva Kaili – eurodéputée grecque directement mise en cause dans le Qatargate – qui accuse la Sûreté de l’État belge de l’avoir espionnée en raison de sa participation à la commission Pegasus, Jeroen Leenaers et Sophia In’t Veld répondent que cela est “peu crédible”.

Eva Kaili n’a fait qu’une très courte apparition lors des travaux et elle “prenait la défense” du Premier ministre grec Mitsotakis, lui-même accusé d’avoir demandé aux services secrets grecs d’avoir espionné l’opposition socialiste, a souligné Mme In’t Veld. Et de préciser que tous les députés de la commission Pegasus avaient fait vérifier leur portable par les services du Parlement et qu’aucune intrusion n’avait été constatée.