Face à la volonté du Kremlin de faire entrer les mercenaires dans ses rangs, le “niet” de Prigojine

C’est à l’évidence la plus célèbre d’entre elles, Wagner, qui semble être la cible de ces déclarations. “Avec les unités des forces armées, les formations de volontaires accomplissent avec succès des tâches sur la ligne de contact”, a insisté le gradé, faisant certainement référence à la bataille de Bakhmout, menée en première ligne par les miliciens de Wagner. Et de finir sur une conclusion hâtive, romancée : “Cela témoigne de la forte consolidation de la société russe, du désir des citoyens d’apporter une contribution personnelle à la réalisation d’une victoire commune”.

Une tentative de reprise en main

Dans les faits, les sociétés de mercenariat attirent surtout pour leurs salaires, sans parler des prisonniers qui n’ont pour seul objectif que de recouvrer une liberté à l’issue de leur contrat avec Wagner. Au terme d’un long monologue, le responsable en est arrivé à la vraie raison de cette réunion : “Ce document définit la signature par les détachements de volontaires de contrats avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie avant le 1er juillet de cette année”. En clair, l’ensemble des sociétés de mercenariat devront désormais intégrer leurs bataillons dans l’armée régulière avant la fin de ce mois.

L’identité de ces bataillons pourra être conservée, mais les ordres viendront directement des responsables du ministère. Une façon “d’augmenter les capacités de combat et l’efficacité de l’utilisation des forces armées”, selon le vice-ministre. Mais aussi une façon de répondre à une demande de longue date d’Evgueni Prigojine, de leur offrir les mêmes aides et avantages sociaux que les autres soldats. Sauf que le chef de Wagner voulait faire reconnaître ses miliciens par l’armée, pour mieux concurrencer ceux qu’il considère comme des généraux incapables, et non intégrer l’armée russe… Prigojine, qui s’est légitimement senti visé par cette décision, s’est empressé d’opposer un “niet” radical à la requête du vice-ministre.

Il s’est justifié, dans son style : “Malheureusement, la plupart des unités militaires ne sont pas aussi efficaces que Wagner. Et ça c’est parce que Shoïgou est incapable de gérer ses troupes. Donc quand Shoïgou prend des décrets ou donne des ordres, ça ne s’applique qu’au ministère de la défense et à ceux qui sont sous ses ordres”.

Manœuvres poutiniennes

Mais l’ordre pourrait bien venir directement du Kremlin. Car depuis la fin de la bataille de Bakhmout, le rôle de Wagner dans cette guerre est en train d’être redessiné par Vladimir Poutine, qui semble s’employer à limiter l’influence du chef populiste, de facto politicien de cette milice, sans pour autant s’en débarrasser. D’un côté, le président russe a fait des cadeaux : il a médaillé ses hommes, poussé le ministère de la Défense à envoyer du personnel à leurs enterrements et, le 13 juin, autorisé l’enterrement de ces mercenaires dans les cimetières du pays. De l’autre, il semble vouloir retirer les Wagner du front, pour redonner un rôle central à l’armée officielle. Et donc, éviter les nombreuses querelles publiques en forçant les deux ennemis, Prigojine et Shoïgou, à travailler de concert.

Mais le chef de Wagner semble tenir à son rôle de trouble-fête capable de communiquer directement depuis le terrain, en opposition aux élites russes qu’il ne cesse de critiquer. C’est de cette façon qu’il gagne en influence politique. De quoi pousser le troisième larron nationaliste, le Tchétchène Ramzan Kadyrov, à jouer au bon élève en annonçant respecter cette nouvelle décision et en liant son bataillon “Akhmat” au ministère de la Défense, qu’il a pourtant lui aussi l’habitude de critiquer. “Nous devons tous abandonner nos propres ambitions, nous rassembler autour de notre commandant en chef suprême Vladimir Poutine”, a-t-il indirectement lancé à Prigojine, pour le faire revenir à la raison. Encore une fois, en vain.