La Suède secouée par un cycle de violences sans fin : “C’est du terrorisme intérieur”

La veille, deux autres fusillades avaient déjà éclaté dans deux autres quartiers de la capitale suédoise, faisant trois blessés. “Je ne suis même pas triste. J’ai tellement l’habitude de cette violence”, a confié, dépité, un jeune à Kim Bergman, le pasteur de la paroisse de Centrumkyrkan à Farsta, proche du lieu de l’attaque.

Pour beaucoup, ce nouveau règlement de comptes entre bandes rivales dans l’espace public, qui a fait encore une fois des victimes collatérales, est celui de trop.

Un “changement de politique” en la matière annoncé

”C’est du terrorisme intérieur”, s’est insurgé devant les médias le ministre conservateur de la Justice, Gunnar Strömmer. “La Suède est dans une situation exceptionnellement grave après ces nouvelles violences, constate-t-il, assurant que le gouvernement va mobiliser de nouvelles ressources pour empêcher de nouvelles fusillades, pour perturber les flux financiers des gangs criminels et durcir les peines pour les crimes les plus graves”.

Tout aussi choqué par cette nouvelle flambée de violences, le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson, est déterminé à “changer de politique” vis-à-vis des gangs, affirmant partager “l’inquiétude de beaucoup de citoyens”

Brossant un tableau noir de la situation sécuritaire, il a évoqué la nécessité de tout faire pour juguler la violence en insistant sur “le travail important de prévention auprès des enfants et des jeunes qui peut réduire la criminalité” .

“Soyez vigilants, assurez-vous que les enfants qui ont des problèmes obtiennent de l’aide tôt et soutenez les parents des enfants qui ont besoin de soutien”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, à l’adresse de l’opinion publique.

Peu confiante dans ces bonnes résolutions gouvernementales, la porte-parole du syndicat de la police, Katharina von Sydow, a appelé pour sa part à “une large mobilisation de la société”, réclamant “une commission de crise contre la violence des gangs avec la participation de tous les partis du Riksdag”. “L’afflux de nouveaux criminels doit être stoppé” affirme-t-elle, ajoutant qu’il est “important, en plus de toutes les mesures répressives qui sont nécessaires et bonnes, de parler de prévention et aussi de s’assurer qu’il y ait des services sociaux qui fonctionnent bien et qui puissent agir.”

Un échec du nouveau gouvernement de droite

La criminalité des gangs, liée souvent au marché lucratif de la drogue, était en tête des thèmes de campagne des législatives de septembre dernier remportées par la droite, chassant du pouvoir les sociaux-démocrates en raison de leur impuissance à stopper la spirale de la violence. L’arrivée d’un gouvernement de centre-droit, soutenu par l’extrême droite devait ramener la paix dans le royaume, espéraient les électeurs lassés par le laxisme des socialistes.

Mais les fusillades et les règlements de comptes se sont poursuivis en dépit des promesses du gouvernement de les freiner, avec 62 morts en 2022, un nouveau record. Selon le Conseil suédois de prévention de la criminalité, le pays détient, parmi 22 pays d’Europe, le triste record de règlements de comptes mortels par tête d’habitant.