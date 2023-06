En France, les rumeurs de remaniement gouvernemental se multiplient : "Il faut crever l’abcès"

À lire aussi

Pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon – si tant est qu’Emmanuel Macron décide de se séparer de cette femme réputée solide et loyale —, les noms des numéros deux (Bruno Le Maire) et trois (Gérald Darmanin) du gouvernement circulent, tout comme celui de Julien Denormandie, ex-ministre de l’Agriculture embauché comme “Chief impact officer” dans une start-up montpelliéraine. Côté sortants, Marlène Schiappa (Économie sociale et solidaire), fragilisée dans l’affaire du Fonds Marianne, Pap Ndiaye (Éducation), trop invisible, et François Braun (Santé), jugé trop techno, pourraient être exfiltrés.

Avec ou sans les Républicains ?

L’hypothèse d’un virage gouvernemental à droite, avec l’arrivée de personnalités issues des rangs des Républicains, a le vent en poupe. Ce serait là un juste retour des choses car si Elisabeth Borne a de nouveau sauvé son gouvernement après l’échec de la motion de censure déposée par la NUPES, c’est, comme en mars dernier, grâce au refus des députés LR de s’y associer. Nicolas Sarkozy, qui presse Emmanuel Macron de nommer un premier ministre issu de LR, en rêve. François Bayrou, lui, en cauchemarde. Pas question pour l’allié centriste de “décentrer la majorité” comme il l’a déclaré au Figaro.

Ne lui en déplaise, le rapprochement avec Les Républicains se précise à l’Assemblée nationale. “Même s’il ne fait pas l’unanimité, l’élargissement vers LR répond à un besoin numérique. C’est le seul moyen pour le camp présidentiel d’obtenir la majorité absolue et de voir ses textes de loi adoptés” souligne Alexis Massart. Selon France Info, les députés de Renaissance (ex-LREM) doivent justement se réunir en comité stratégique le 21 juin pour “discuter d’une éventuelle alliance avec LR”.

Autre hypothèse qui affole les élus dans les travées de l’hémicycle, la possibilité d’une dissolution de l’Assemblée nationale, vingt-six ans après la tentative ratée de Jacques Chirac. Mais rien ne dit que cette stratégie serait payante : selon l’enquête L’Opinion en direct menée par l’institut Elabe pour BFMTV en avril, la Nupes et le Rassemblement National obtiendraient le plus grand nombre de sièges en cas d’élections législatives anticipées et l’alliance Ensemble n’obtiendrait que 21,5 % des voix, soit une forte baisse par rapport à 2022 (25,75 %) notamment en raison d’une mobilisation plus faible de ses électeurs. Emmanuel Macron a beau cultiver le goût du risque, il n’est pas homme à se tirer une balle dans le pied…