Honte et colère près le naufrage d’un navire de migrants au large de la Grèce : “On les a laissés crever comme des rats !”

En une du “Journal des rédacteurs”, un mot résumait l’état d’esprit d’une grande partie la population grecque : “Honte”, décliné en grec, anglais, français, allemand italien et espagnol avec pour fond la photo du rafiot surchargé d’hommes, de femmes et d’enfants. Certes, le pays porte une lourde responsabilité dans ce naufrage, le plus meurtrier depuis de début de la crise migratoire, mais l’Europe avec sa politique migratoire l’est tout autant.

À lire aussi

”Une politique migratoire criminelle”

La honte de Bassia, médecin impliquée depuis des années dans l’aide aux réfugiés, n’a d’égale que sa colère. “On les a laissés crever comme des rats !, fulmine-t-elle. On est devenus le bras exécutif de l’Europe. On ferme nos portes aux réfugiés. On construit des murs. On fait son sale boulot”.

Un avis partagé depuis des années par le chirurgien Odysseas Boudouris, ex-secrétaire général à la Migration sous le gouvernement de gauche d’Alexis Tsipras, lui aussi choqué par ce naufrage. À l’époque de son mandat, il avait claqué la porte du ministère pour protester contre l’absence de politique migratoire du gouvernement Syriza “Depuis, les choses ont empiré, lâche-t-il. Il y a bien désormais une politique migratoire, mais c’est une politique criminelle. Ce naufrage est un crime”. Un crime pour lequel une enquête est ouverte et c’est le procureur adjoint à la Cour Suprême du pays qui va la superviser. Mais les Grecs n’y croient à vrai dire pas trop.

À Chios l’une des cinq îles grecques où se trouve un centre d’identification des demandeurs d’asile fraîchement débarqués, on y croit encore moins qu’ailleurs. Assis dans son champ de mandariniers, Evangellos, agriculteur d’une soixantaine d’années, secoue la tête. “Une enquête d’ouverte ? C’est juste de la poudre aux yeux. Ces enfants sont morts, c’est fini pour eux. Nous, on doit vivre avec une mer devenue un cimetière”.

À côté de lui, Natasa Strachini avocate et membre de l’ONG Refugee Support Aegean qui vient en aide aux demandeurs d’asile, s’indigne : “C’est de plus en plus inhumain. Les femmes et les enfants étaient enfermés dans la cale. Ils étaient depuis cinq jours en mer sans eau ni nourriture. Un avion de la Frontex (l’Agence pour la surveillance des frontières de l’Europe, NdlR) les a vus. Les gardes-côtes grecs aussi. Ils ont vu que le bateau était vieux et surchargé, que les gens n’avaient pas de gilets de sauvetage et ils n’ont rien fait !. Comment est-ce possible ? ”.

Les gardes-côtes et Frontex à nouveau pointés du doigt

Une question que tout le monde se pose dans le pays. La version des gardes-côtes grecs, soutenus par Frontex, selon laquelle les migrants avaient, par deux fois, refusé l’aide proposé car ils voulaient continuer leur route vers l’Italie paraît bancale. “C’est vrai qu’ils ne voulaient pas venir en Grèce, aucun réfugié ne veut rester en Grèce, relève Natasa. C’est pour cela qu’ils empruntent cette route maritime plus longue, plus chère et plus dangereuse pour contourner la Grèce et aller directement en Italie. Mais ils étaient visiblement en danger. Il fallait intervenir. Lundi après-midi quand Frontex les a repérés, la mer était d’huile, il n’y avait aucun danger pour le faire.”

Les trois jours de deuil national décrétés dans l’urgence pour calmer les esprits n’ont fait que mettre de l’huile sur le feu de cette colère qui gronde. “Un deuil national alors que depuis quatre ans Mitostakis (le Premier ministre conservateur sortant, NdlR) mène une politique migratoire des plus musclées, alors que les ONG sont criminalisées, que le pays est régulièrement accusé de refoulements illégaux en mer comme sur terre ? De qui se moque-t-on ?”, ironise Odysseas Boudouris.

À lire aussi

C’est aussi le sentiment des activistes qui ont pris à partie la Présidente de la république, Aikaterini Sakelaroulou, qui s’est rendue au port de Kalamata pour soutenir les équipes de sauvetage et les rescapés. “Vous défendez le mur de barbelés à notre frontière avec la Turquie et vous venez compatir avec les naufragés ? Honte sur vous ! ”, s’est vu reprocher Mme Sakelaroulou.

Les recherches pour trouver des survivants ou des corps devraient continuer, selon toute probabilité, le temps du deuil national. Mais depuis hier toutes les patrouilles de secours sont rentrées bredouilles au port de Kalamata.