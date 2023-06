C’est l’heure de vérité pour la droite française, qui tente de renaître de ses cendres

”Un grand moment de vérité pour la droite française”

”En convoquant ces États Généraux, la direction de LR veut montrer son envie de redonner du sens, de travailler et de réfléchir à une nouvelle stratégie. Ce n’est pas une simple réunion, cela donne le sentiment d’un grand moment de vérité pour la droite française” estime Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et enseignant au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). Plus prosaïquement, “Éric Ciotti veut aussi sans doute avec ces États Généraux bloquer le départ de ceux qui seraient tentés de rallier Emmanuel Macron” précise Alexis Massart, directeur de l’école Ecopolis.

Si nul ne sait ce qui émergera de ces séances de remue-méninges, au moins le parti a-t-il le mérite de tenter de relancer une dynamique collective. “Je veux que LR soit un parti d’idées. Nous ne reviendrons au pouvoir que par la force de nos idées”, souligne Éric Ciotti depuis plusieurs semaines. Depuis mai, l’homme se démène pour montrer que la droite bouge encore et qu’elle n’est pas qu’un puzzle divisé (rappelons qu’un tiers du groupe parlementaire LR est en désaccord sur les retraites alors que le parti a toujours appelé de ses vœux une telle réforme) : il multiplie les annonces sur tous les sujets, notamment deux propositions de loi sur l’immigration dont une constitutionnelle, a lancé un média numérique baptisé “Une certaine idée” qui donne la parole aux militants, une école de formation des cadres républicains, un “shadow cabinet” avec 33 personnalités et annoncé la création d’un think tank, sur le modèle de l’institut La Boétie fondé récemment par Jean-Luc Mélenchon.

Une énergie déployée tous azimuts, qui confine parfois à la précipitation comme lorsqu’Eric Ciotti fonce parler aux journalistes dans la salle des Quatre-Colonnes à l’Assemblée nationale après le drame d’Annecy – un réfugié syrien a agressé plusieurs enfants dans un parc — afin de couper l’herbe sous le pied du Rassemblement National.

”En sont-ils seulement capables ?”

Gigoter pour sortir de l’étau fatal entre macronisme et lepénisme, c’est bien, mais y parvenir ne sera pas chose aisée, selon Alexis Massart. “Cela va être très compliqué pour la droite de redéfinir son positionnement. Il lui faut donner une vraie vision de la France à l’horizon 2040, s’accorder sur une ossature idéologique solide et pas simplement proposer quelques mesurettes. Ses responsables en sont-ils seulement capables ?”. Le politologue pointe notamment du doigt l’absence d’un chef capable de mobiliser ses troupes. “Excusez-moi mais Éric Ciotti, Alain Marleix et Bruno Retailleau, ce n’est pas Sarkozy ni Chirac en termes d’incarnation et de capacité à séduire les électeurs”. De fait, la droite souffre, comme la gauche d’ailleurs, d’un cruel manque de leaders inspirants ainsi que de têtes nouvelles. Qui serait susceptible de conduire la liste des Républicains aux élections européennes en 2024 ? François-Xavier Bellamy, humilié aux européennes de 2019 avec 8 % des voix, ou Michel Barnier, 72 ans…

Pour autant, la droite peut renaître de ses cendres, selon Bruno Cautrès, pour la simple et bonne raison qu’en 2027, Emmanuel Macron sera hors-jeu (la Constitution n’autorise le président qu’à exercer deux mandats consécutifs). LR pourrait alors recomposer un bloc de centre-droit autour de personnalités comme Edouard Philippe ou Laurent Wauquiez et se réemparer des sujets économiques et régaliens, plutôt que courir après Éric Zemmour et Marine Le Pen qui, eux, seront toujours là. La droite a six mois pour trouver une stratégie. Ce ne sera sûrement pas de trop.