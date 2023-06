La guerre du Soudan perturbe les plans à plusieurs milliards de dollars des puissances du Golfe

En deux mois, aucun scénario de fin de guerre n’a pris corps. À Khartoum, la capitale et épicentre des combats, des quartiers entiers n’ont plus d’eau potable, l’électricité ne fonctionne que quelques heures par semaine et la plupart des hôpitaux sont hors d’usage.

Dans ce scénario apocalyptique, les puissances du Golfe se positionnent comme le moteur d’une éventuelle négociation entre les belligérants. Pourtant, avant le conflit, et pendant de longs mois, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont “joué” un drôle de jeu dans le pays en soutenant des généraux rivaux sans chercher pour autant les affrontements militaires qui ont semblé les prendre court.

Pour les puissances du Golfe, cette guerre est un véritable défi dans une région qu’elles envisagent comme un espace naturel de développement dans le cadre d’une politique de diversification de leur économie très largement dépendante des débouchés de l’or noir.

MBS aux premières loges

Une menace particulièrement sensible pour l’Arabie saoudite et les projets du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) qui lorgnent sur le littoral de la mer Rouge où doit se développer la mégapole futuriste de Néom dont la construction et le développement sont chiffrés à 500 milliards de dollars.

Moins d’une semaine avant le début de la guerre au Soudan, Riyad annonçait encore son intention de créer deux zones économiques spéciales pour la mer Rouge, un timing qui renforce l’idée que l’Arabie saoudite a été surprise par le déclenchement des hostilités au Soudan.

Mais la guerre des généraux soudanais ne perturbe pas que les plans de l’Arabie saoudite mais aussi ceux du Qatar et des Émirats arabes unis qui multiplient, eux aussi, les démarches pour tenter de faire taire les armes. Ces trois-là sont particulièrement inquiets pour la stabilité de la région sur laquelle ils misent pour leur futur. Une inquiétude d’autant plus perceptible que les généraux refusent toujours de s’asseoir à la table des négociations et que rien n’indique une fin prochaine de la crise.

Depuis 2017, et la fin de dix années d’embargo américain sur le régime islamiste du président Omar el Béchir, accusé de soutenir le terrorisme international, ces trois puissances pétrolières sont revenues dans le pays avec une forte présence diplomatique mais aussi économique. Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Qatar ont investi massivement au Soudan, dans les infrastructures mais aussi dans l’agriculture, axe prioritaire pour ces monarchies pétrolières.

Le grenier du Golfe

C’est que loin des images d’une province du Darfour aride, une bonne moitié du Soudan dispose de terres fertiles grâce à une saison de pluie qui lui offre un potentiel agricole très enviable pour les pays de la péninsule désertique voisine qui ont décidé à renforts de centaines de millions, voire de milliards de dollars d’en faire “le grenier du Golfe”. Quitte, aussi, à accaparer, avec l’assentiment des responsables politiques de Khartoum, des centaines de milliers d’hectares de terres fertiles sans se soucier des règles internationales de transparence et de consultation des populations locales.

Rien qu’en 2018, le Qatar a ainsi décidé d’injecter 500 millions de dollars sur trois ans dans le secteur agroalimentaire, après avoir paraphé un autre accord de 4 milliards de dollars pour le développement du port de Souakin, au nord-est du pays destiné à devenir une zone économique spéciale.

En juin 2022, c’était au tour des Émirats arabes unis de signer un deal pour la réalisation d’un grand projet agricole relié par une route à un nouveau port à construire sur la mer Rouge.

Une nouvelle diplomatie pour les puissances du Golfe

Le déclenchement de la guerre au Soudan éreinte aussi la volonté des puissances du Golfe de poursuivre une diplomatie régionale différente, moins brutale après près d’une décennie d’interventions souvent tortueuses dans les conflits régionaux. Un changement d’approche diplomatique dont le symbole le plus marquant est le rapprochement avec l’Iran. Un réchauffement qui a notamment eu pour conséquence la fin de la livraison d’armes aux rebelles syriens opposés au régime de Bachar al-Assad.