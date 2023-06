Cahuzac, Google, Fillon, Sarkozy… Le tableau de chasse emblématique du PNF

D’autres enquêtes ont connu une issue, par un jugement, au moins en première instance, ou par une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), c’est-à-dire une transaction pénale.

- Affaire Cahuzac : Le PNF est né sur les cendres de ce scandale qui a éclaté fin 2012, celui d’un ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui a caché de l’argent à l’étranger et menti devant l’Assemblée nationale et au président François Hollande. Il a été condamné en appel, le 15 mai 2018, à quatre ans de prison, dont deux fermes, et à 300 000 euros d’amende pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

- Google : Le géant américain de l’Internet a signé une CJIP, le 12 septembre 2019, et versé près d’un milliard d’euros à la France afin de solder les procédures de redressement fiscal et les poursuites judiciaires pour fraude fiscale aggravée. Le PNF reprochait à Google de s’être abstenu de payer près de 190 millions d’euros d’impôts sur les sociétés entre 2011 et 2016.

- Airbus : L’avionneur européen a évité des poursuites devant les justices française, américaine et britannique en payant des amendes pour un montant total de 3,6 milliards d’euros, dont 2,1 milliards à la France. Le 29 janvier 2020, Airbus a conclu une CJIP avec le PNF qui enquêtait sur des faits de corruption d’agent public étranger et de corruption privée commis entre 2004 et 2016 en marge de contrats de vente d’avions civils et de satellites.

- Affaire Fillon : C’est le scandale qui a peut-être coûté l’Élysée à François Fillon. À quelques mois du scrutin de 2017, des soupçons d’emplois fictifs visant la femme de l’ex-Premier ministre sont apparus au grand jour, avant que le PNF n’entre en scène. Le 9 mai 2022, François Fillon a été condamné en appel à quatre ans de prison, dont un ferme, et à 375 000 euros d’amende pour détournement de fonds publics.

- McDonald’s : En signant une CJIP, trois sociétés du groupe McDonald’s ont accepté, le 31 mai 2022, de régler une note salée : 1,245 milliard d’euros. Les poursuites portant sur des soupçons de fraude fiscale ont ainsi été abandonnées.

- Affaire des écoutes : C’est un des premiers dossiers du PNF, qui a reproché à l’ancien président Nicolas Sarkozy d’avoir essayé d’obtenir des informations confidentielles dans une autre affaire le concernant, l’affaire Bettencourt, auprès du magistrat Gilbert Azibert en échange d’une faveur. L’ex-chef de l’État a été condamné en appel, le 17 mai, pour corruption et trafic d’influence à trois ans de prison, dont un ferme. Ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés puisque le PNF a demandé, le 11 mai, son renvoi en correctionnelle, ainsi que celui de douze de ses proches, dans le dossier des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.