Le procureur de la République financier se confie à La Libre : "Nous sommes préoccupés par ce qui se passe à Anvers"

Le PNF fête ses 10 ans cette année. La jeune institution judiciaire qui lutte contre la corruption et les atteintes à la probité, impliquant parfois des politiques, affiche un bilan positif, avance notre interlocuteur. “La pratique montre que le PNF, un parquet à dimension nationale et spécialisé, a du sens, et qu’il apporte une plus-value à l’action de la justice.”

Une chose est certaine : le travail du PNF a permis de renflouer les caisses de l’État de 11,8 milliards d’euros, grâce aux condamnations, aux amendes, aux restitutions et aux confiscations. “Ce n’est pas notre vocation de faire du chiffre. Notre mission, c’est de sanctionner des faits graves à hauteur des manquements qu’ils révèlent, mais si cela passe par des amendes très élevées, nous n’hésitons pas à le faire”, souligne Jean-François Bohnert.

Le PNF contribue aussi à avoir fait baisser le nombre de délits financiers et à amener de la moralisation dans la vie publique. C’est du moins l’opinion d’experts de ce secteur qui estiment que les citoyens, les politiques notamment, doivent aujourd’hui craindre davantage d’être pris la main dans le sac. Mais aucune statistique ne peut démontrer cet effet dissuasif. C’est pourquoi le procureur ne se hasarde pas sur ce terrain. “Mais si le PNF est redouté, c’est parce qu’il a réussi son entrée dans le paysage de la justice”, note-t-il.

Que la pugnacité du PNF dérange, ça, c’est une certitude, comme en témoignent les multiples réactions agacées de politiciens quand un élu de leur camp est poursuivi ou condamné. “Des pressions du monde politique en direct, nous n’en recevons pas, mais les commentaires d’élus ou même de médias sont ressentis comme tel, nuance Jean-François Bohnert. Je le dis et je le répète : le PNF ne fait pas de politique. Le code de procédure pénale nous demande de nous intéresser à toutes les situations d’infraction à la loi, quel que soit son auteur. Et puis, ces commentaires sont dangereux : quand on s’en prend à la justice, un des socles de la démocratie, c’est la démocratie elle-même qui en pâtit.”

Le procureur polyglotte marque une pause, puis reprend, en italien. “La legge è uguale per tutti. Cette phrase est inscrite dans tous les tribunaux italiens. Oui, la loi est la même pour tous, que l’on soit grand ou petit, fort ou fiable. Cela doit inspirer notre travail.”

Une nouvelle compétence souhaitée : les violations d’embargos

Si Jean-François Bohnert devait trouver un bémol au bilan de la première décennie du PNF, ce serait le manque de moyens. “Nous formons une institution jeune, déterminée, avec une force de frappe et un énorme potentiel, et avec des effectifs qui augmentent, mais pas assez encore. Surtout, les effectifs des services d’enquête ne sont pas à la hauteur de nos besoins.”

Le PNF aimerait aussi élargir son champ de compétences, en s’attaquant aux violations des embargos ; un sujet qui a pris du relief avec la guerre en Ukraine. Les parquets territoriaux peuvent sanctionner ces infractions, mais pas le PNF. “Or les flux financiers et les schémas de violation d’embargo sont très proches de ceux de la corruption, et nous maîtrisons déjà les techniques d’investigation. Nous savons tracer les flux financiers, y compris à l’étranger, et même lorsqu’ils passent par des zones off-shore.”

Un partage d’expertise et d’expérience avec la Belgique

Une institution judiciaire nationale et spécialisée aussi complète, aidée aussi par d’autres organismes publics comme l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), c’est unique en Europe. Le travail mené par la France est d’ailleurs salué par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Michel Claise, le juge belge spécialiste de la criminalité financière qui instruit le dossier du Qatargate, plaide pour la création d’un PNF en Belgique, ce qui fait sourire Jean-François Bohnert. “C’est plaisant de voir que notre action et notre détermination sont reconnues et qu’elles peuvent être sources d’intérêt, d’observation et, qui sait, d’imitation.”

Inquiet de la corruption en Belgique, Michel Claise a estimé dans une interview à La Libre Belgique en 2020 qu’elle avait atteint un tel niveau que cela gangrène le pays, où l’argent sale et l’argent licite se mêlent de plus en plus. “Je ne m’autoriserai pas à commenter cette réflexion mais ce que je peux dire, c’est que ça devient une menace pour le fonctionnement d’un pays quand on ne combat pas assez la délinquance économique et financière. Si elle n’est pas prise au sérieux, se met alors en place une dérive qui finit par gangréner le système social et les socles de la démocratie, et par ronger les fondements mêmes de la société.”

En Belgique, la lutte contre la corruption se concentre notamment au port d’Anvers, empoisonné par le trafic de stupéfiants. “Nous sommes préoccupés par ce qui s’y passe bien sûr, mais aussi ailleurs en Europe, et même en France, au Havre ou à Marseille. Parce que derrière le trafic de drogue, peuvent se cacher de la corruption d’agents publics, de la fraude fiscale et du blanchiment. Et puis, c’est de l’argent, des armes qui circulent et des règlements de comptes.”

Jean-François Bohnert glisse encore que le PNF coopère déjà avec la Belgique. “C’est très fluide et efficace. Les dossiers que nous traitons ensemble ont surtout trait à la fiscalité, à des entreprises françaises ou des ressortissants français qui essaient de se mettre au vert en Belgique et de profiter de certains avantages statutaires. Les autorités belges y veillent, elles ne veulent pas être complices de la fraude fiscale.”

Et pour la première fois depuis sa création, le PNF accueillera bientôt deux magistrats belges en stage. Ils pourront ainsi juger de son intérêt, tout en profitant de la vue sur Paris et d’une visite guidée avec Jean-François Bohnert, en français et en néerlandais.

Les missions du PNF en bref

Dans la foulée de l’affaire Jérôme Cahuzac, du nom du ministre du Budget condamné pour fraude fiscale, plusieurs outils spécifiques visant à détecter, à prévenir et à sanctionner la délinquance économique et financière ainsi qu’à moraliser la vie publique ont été créés en 2013. Parmi eux, une institution judiciaire : le parquet national financier (PNF).

Son champ de compétence recouvre quatre catégories d’infractions. Les deux principales concernent les atteintes aux finances publiques (délits de fraude fiscale, d’escroquerie à la TVA, de blanchiment…) et celles à la probité (délits de corruption, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, de favoritisme, de détournement de fonds publics, d’obtention illicite de suffrages en matière électorale…).

Les deux autres domaines, plus résiduels, sont relatifs aux atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers, comme les délits d’initié, et celles au libre jeu de la concurrence, comme les délits d’abus de position dominante.