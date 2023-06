Quatre ans après l’incendie, où en est la reconstruction de Notre-Dame ?

« Notre-Dame de Paris est en train de renaître »

« Après le temps de la sécurisation de l’édifice, puis de la préparation de la restauration, nous sommes pleinement dans le temps des travaux effectifs de la restauration », explique Jean-Louis Georgelin, le général cinq étoiles missionné par Emmanuel Macron pour piloter ce chantier extrêmement complexe. Un militaire à la retraite qui tient la barre, malgré le défilé de trois ministres de la culture et trois archevêques de Paris en quatre ans. « L’intense activité qui règne sur le chantier l’atteste : Notre-Dame de Paris est en train de renaître », renchérit-il.

Le 15 avril, les charpentiers ont ainsi posé le socle de la nouvelle flèche de la cathédrale, qui sera assemblée pièce par pièce et s’élèvera progressivement, d’ici à la fin de l’année, à 66 mètres de haut dans le ciel de Paris. La flèche emblématique s’était effondrée au milieu des flammes, laissant un trou béant dans la charpente de la cathédrale. S'en était suivi un long débat pour savoir si, oui ou non, il faudrait la recréer à l’identique. Le général avait alors publiquement demandé à l’architecte en chef du monument, partisan de cette option, de « fermer sa gueule ».

Outre la reconstruction de la flèche, il fallait nettoyer les 42 000 m2 de murs à l’intérieur de la cathédrale, restaurer les 22 toiles de maître après le dépôt de poussière de plomb lié à l’incendie (dans un endroit tenu secret, pour des raisons de sécurité), reconstruire les voûtes effondrées, nettoyer les vitraux (cela n’avait jamais été fait depuis leur mise en place), remettre en état des cloches et, sans surprise, renouveler l’intégralité des installations techniques et de la protection incendie. Tout n’est pas terminé, loin de là, mais le chantier avance à grands pas.

Il a en outre permis de mettre au jour des vestiges archéologiques « remarquables » dont un mystérieux sarcophage en plomb datant du XIVe siècle.

À lire aussi

Près d’un milliard d’euros de dons utilisés

Cette restauration n’aurait pas été possible sans l’extraordinaire mobilisation de 340 000 donateurs français et étrangers, qui ont versé près d’un milliard d’euros (soit l’équivalent du budget annuel du ministère de la Culture pour l’ensemble du patrimoine français). La moitié de cette somme colossale étant issue de trois grandes fortunes françaises, les familles Pinault, Arnault et Bettencourt Meyers, une polémique avait enflé au sujet de l’avantage fiscal auquel donne droit ce mécénat, obligeant les entreprises à renoncer à la défiscalisation. Bernard Arnault avait alors dénoncé « la petitesse et la jalousie dans l’air ».

D’après le général Georgelin, « il n’y aura pas de surplus et les 846 millions d’euros collectés seront utilisés pour rendre à la cathédrale toute sa splendeur ». La gestion des fonds s’opère, selon lui, « en toute transparence ». « Nous sommes l'établissement public le plus observé, le plus mesuré de toute l’histoire de la République, probablement. »

Rebâtir Notre-Dame est sa mission, son combat, et il ne rendra les armes que le jour où le monument le plus visité de Paris, devant le Louvre et la tour Eiffel, rouvrira ses portes aux visiteurs et aux pèlerins du monde entier.