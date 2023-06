En Cisjordanie, le gouvernement israélien semble prêt à faire la guerre

Mais à 7h10, alors que le convoi se retire, des bombes improvisées explosent sous plusieurs châssis. Sept soldats israéliens sont blessés. Bloqués dans leurs véhicules, ils essuient des tirs de tous côtés. Dans les combats qui s’ensuivent, au moins cinq Palestiniens perdent la vie, dont un adolescent de quinze ans, Ahmed Yousef Saqr. Les ambulances palestiniennes, partenaires réticentes d’un bal bien rodé, acheminent une centaine de blessés vers les trois hôpitaux de la ville.

C’est une centaine de soldats, deux compagnies, qu’Israël déversera finalement dans la ville pour essayer de débloquer la situation et secourir les véhicules endommagés – “ce n’est pas un sauvetage mais de la logistique” s’évertue à dire Richard Hecht. L’armée semble perdre les pédales. Deux groupes de journalistes, clairement identifiables, essuient des tirs précis et calculés. Le premier est cloué au sol sur un toit, ne pourra être évacué qu’après l’accord de l’armée israélienne.

Dans le deuxième groupe, une balle touche le photojournaliste Hazem Nasser à l’abdomen. Il est impossible d’être sûr, mais la fréquence et le son des tirs portent à croire qu’ils ont été pris pour cible par l’armée israélienne. Et puis il y a cette arme de guerre psychologique : vers 9h30, un hélicoptère Apache décoche plusieurs missiles. Il vise un terrain vague près d’une mosquée, apparemment pour “calmer la situation”, explique Tsahal.

Une première en vingt ans

Cela fait plus de vingt ans qu’Israël n’avait pas utilisé de frappes aériennes en Cisjordanie. Montrer cette supériorité technologique, c’est aussi faire revivre aux habitants la Bataille de Jénine en 2002. “À chaque fois que j’entends qu’il y a un raid, même aujourd’hui, instinctivement, je lève les yeux au ciel. Tout ce que je crains, c’est le retour des frappes” confiait une résidente du camp il y a quelques semaines. Difficile de croire que les donneurs d’ordre ne sont pas conscients du traumatisme. Il y aura eu, finalement plus de dix heures de combats. Malgré les morts, l’opération est un succès pour les militants palestiniens, groupés autour d’un Jihad islamique de plus en plus aguerri.

Ils ont défendu leur ville, la seule chose qui leur reste alors que tout autour d’eux, les Territoires palestiniens s’amenuisent. Sous l’égide des États-Unis, le gouvernement israélien avait pris l’engagement en février 2023 de réduire les tensions, après plus d’un an d’escalade. La Maison Blanche voulait renforcer les forces de sécurité palestinienne, et exigeait de son partenaire israélien qu’il gèle la colonisation. Dans les deux cas, il n’en est rien : l’Autorité palestinienne reste toujours aussi faible.

Dimanche, le gouvernement israélien a facilité le processus d’urbanisation des colonies juives en Cisjordanie, en réduisant le processus bureaucratique et en le mettant sous la responsabilité du ministre des finances, le suprémaciste juif Bezalel Smotrich.

On attend l’annonce de 5 000 nouveaux logements la semaine prochaine. En attendant, les prisons israéliennes se remplissent de militants retenus sans procès, parfois même de membres de leurs familles. Les cimetières aussi : au moins 122 Palestiniens sont morts dans des confrontations avec les Israéliens en Cisjordanie depuis le début de l’année ; il y en a eu 170 en 2022. Mais cela ne décourage pas les brigades palestiniennes, qui se développent et recrutent, forte de quelques victoires d’honneur, comme celle de lundi, gagnées dans le sang et la douleur.