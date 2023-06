L'ONU déplore un triste record de 110 millions de personnes déplacées de force

Dans le monde, 110 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause des conflits, de la persécution, de la discrimination et de la violence, souvent mélangés à d’autres motifs – en particulier l’impact du changement climatique. “C’est là où nous en sommes aujourd’hui”, a constaté le patron du HCR, Filippo Grandi, ce mercredi 14 juin. À la fin de l’année 2022, le HCR dénombrait en effet 108,4 millions de personnes déplacées ou réfugiées. Soit 19,1 millions personnes de plus qu’à la fin 2021, une augmentation sans précédent.