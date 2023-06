Plus que trois jours d’entraînement. Le 23 juin, le plus grand exercice de déploiement aérien de l’histoire de l’Otan, appelé Air Defender 2023, prendra fin en Allemagne, après dix jours de travail intensif. Vingt-cinq pays y ont pris part, avec 10 000 soldats et 200 appareils, dont 100 venus des seuls États-Unis. La base aérienne militaire de Jagel, située au nord de Hambourg, près de la frontière danoise, est l’une des cinq d’où décollent chaque jour, à un rythme effréné, ces avions de combats. Durant ces dix jours, elle aura accueilli, en plus des équipages allemands et de leurs appareils Tornados, 1300 soldats américains, turcs, hongrois et finlandais ainsi que leurs 19 avions F16, A10 et Gripen.

Une initiative allemande

“C’est un vrai défi logistique et organisationnel, confirme le lieutenant-colonel Mathias Boehnke, porte-parole de la Luftwaffe, qui nous accompagne sur cette base militaire, brûlée par le soleil. L’Allemagne a eu l’idée de cet exercice, elle a invité les participants et a tout organisé. Ce n’est donc pas un exercice de l’Otan mais un exercice mené par l’Allemagne à laquelle l’Otan participe, tient-il à rappeler.

Ces divers équipages s’entraînent à défendre l’espace aérien allemand dans le cadre d’un scénario mettant en scène une Allemagne en partie occupée, sur son flanc est, par une puissance étrangère. “Chaque jour, les équipages reçoivent un scénario différent, explique le lieutenant-colonel Mathias Boehnke. Certains jouent le rôle des attaquants et ont pour objectif de détruire un pont par exemple. Les autres défendent. Tous partent de bases différentes et se retrouvent dans les trois zones aériennes destinées aux exercices”, ajoute-t-il. “Nous sommes comme un orchestre, confirme le commandant Kalla, qui pilote un avion de combat de type Tornado allemand. Le but est de travailler ensemble le mieux possible. ”

Sur la base de Jagel, peu de monde répond toutefois à la question que tout le monde se pose : le contexte actuel de la guerre en Ukraine donne-t-il une importance particulière à cet exercice ? Non, répond laconique le commandant Kalla, en coupant court au sujet. “S’entraîner sur notre territoire avec nos alliés de l’OTAN est évidemment important car c’est ici que l’on pourrait éventuellement être appelé à intervenir mais nous sommes habitués à ce genre d’exercice de grande ampleur. Il n’y a pas d’émotion particulière”, affirme-t-il. Son collègue américain, le commandant Bernie Kale, abonde dans ce sens : “Cet exercice est planifié depuis longtemps (2018, NdlR). Nous comprenons qu’une série de choses se passent actuellement dans le monde et notamment en Europe mais il est bon de s’entraîner quels que soient les événements, en tant de paix et de guerre. Nous devons être capables de répondre, à n’importe quel moment, d’où l’importance de cet exercice”.

Un message d’unité à l’intention de Moscou

Au-delà de ce détachement professionnel des militaires, la signification politique de cet exercice de déploiement, conçu en 2018 dans le contexte de l’annexion de la Crimée par la Russie quatre ans plus tôt, a gagné en importance depuis le 24 février 2023 et le début de la guerre en Ukraine. C’est le chancelier allemand Olaf Scholz, qui l’a rappelé, vendredi 16 juin, lors de sa courte visite sur la base aérienne de Jagel. Après avoir salué et félicité les équipages turcs, allemands et américains, et après s’être installé quelques minutes dans le cockpit d’un Eurofighter, le chancelier a souligné l’importance de l’événement. “Cet exercice montre que nous travaillons ensemble. C’est un message fort en ces temps actuels. La guerre d’agression russe contre l’Ukraine a entraîné un changement d’époque car nous avons vu qu’un pays puissant est prêt, s’il en a le pouvoir, à attaquer son voisin pour s’approprier une partie ou la totalité de son territoire. Nous étions pourtant tous d’accord pour dire que cela ne devait plus être le cas, que les frontières devaient être intangibles et ne pas être déplacées par la force” a-t-il insisté, estimant que cet exercice aérien était le signe que l’Allemagne et ses alliés étaient “bien préparés”. “Nous nous entraînons ensemble à la défense nationale et à la défense de l’alliance atlantique. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre de notre territoire. C’est important”, a lancé le chancelier, sur le tarmac militaire.

Autre symbole de taille, Olaf Scholz avait choisi de présenter la semaine dernière, durant cet exercice international de déploiement aérien et après des mois de retard, sa toute première stratégie nationale de sécurité. Ce document de 76 pages décrit, noir sur blanc, la Russie comme “la plus grande menace pour la paix et la sécurité de l’espace transatlantique”. Une position que devaient rappeler ce mardi, sur la même base aérienne militaire de Jagel, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius et le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Le ballet diplomatique n’y est donc pas terminé.