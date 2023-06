"On ne les a pas aidés. Ils ont nagé pendant des heures...": il faut une enquête internationale après le naufrage de migrants en Grèce

Amin Muhamad, un Pakistanais de 52 ans à la barbe blanche taillée avec soin, la regarde, désabusé, se perdre entre deux grillagés surmontés de barbelés. Un garde avec un gilet par balle se poste devant. Amin cherche son cousin, Saquib, son “frère”, comme il l’appelle, mais il ne peut entrer dans le camp pour interroger les survivants du naufrage. Il faudra qu’il attende les gardes devant les portes pour leur montrer, au travers des barres de métal, la photo sur son téléphone.

Jusqu’au dernier moment il y a cru. La veille, au port de Kalamata, il a posé des questions, a montré la photo de son cousin partout, alpagué les journalistes pour obtenir des renseignements, raconté son histoire, tenté d’entrer à l’hôpital pour voir les blessés. Sans succès.

La douleur des proches

Maintenant, il attend sous la pluie. On l’appelle, il court, il montre à nouveau la photo, et accuse le coup. “Mon cousin n’est pas dans ce camp. Il était avec ses deux amis dans le bateau. Ils ont survécu, pas lui. Pourtant, c’était un bon nageur”. Pas une larme, mais beaucoup de silence entre ses mots. Il veut témoigner, rapporter ce que les survivants lui ont dit. “On ne les a pas aidés. Ils ont nagé pendant des heures, les garde-côtes les voyaient mais ils n’ont rien fait”. Silence. De sa voix forte, il reprend : “Ils sont restés plus de cinq jours en mer sans eau, sans nourriture. Ils buvaient l’eau de mer. Se battaient pour la nourriture. Les femmes et les enfants étaient dans la cale sans rien. Seuls les plus forts avaient de quoi survivre. Les autres n’avaient plus de forces pour nager”. Ont-ils appelé à l’aide les garde-côtes ? Là, il s’énerve. “Ils crevaient de soif, de faim. Ils avaient peur de tomber à l’eau, le bateau était surchargé, il tanguait au moindre mouvement de foule. Oui, ils ont demandé de l’aide mais ils ne l’ont pas reçue !”. Celle qu’ils ont eue leur a été fatale. “À un moment, on leur a jeté un filin, puis on l’a coupé et là, le bateau, on ne sait pas pourquoi, a chaviré et coulé à pic” .

Amin veut maintenant aller à la morgue voir si le corps de son cousin s’y trouve mais jusqu’à présent les autorités grecques refusent.

À lire aussi

Egyshokr Mahmoud, lui, ne peut retenir ses larmes. Il vient d’apprendre que son unique frère, Mohamed, père de deux petites filles, est mort avec 21 personnes de son village. “Mon frère ne savait pas nager mais il s’est battu. On me l’a dit. Les garde-côtes cherchaient les gens dans l’eau avec des lasers. Il a eu peur. Il mettait la tête sous l’eau pour les éviter. À la fin, épuisé, il a disparu”. Il s’isole un moment, puis revient avec des cartouches de cigarettes pour les survivants, “pour qu’ils les fument à sa mémoire. Que puis-je faire d’autre. Je n’ai même pas son corps !”. Soudain, on l’appelle. Un petit jeune de son village vient d’apprendre que sa mère et son frère sont morts. Il les attendait en Italie pour une vie meilleure et désormais il se retrouve orphelin. Livide, respirant de plus en plus mal, il s’effondre sans un mot. Mahmoud l’emmène à l’écart pour qu’il puisse crier et pleurer sa douleur dans ses bras.

Un vieux raffiot surchargé, abandonné son sort

Le rafiot était plein à craquer. Il y avait trois niveaux. La cale ou les femmes et les enfants étaient enfermés, le pont intermédiaire, avec des petites ouvertures sur la mer, et le pont à l’air libre au troisième niveau. Seuls ceux qui se trouvaient tout en haut ont pu être sauvés “Ils sont tombés à l’eau quand le bateau a chaviré. Il s’est retourné deux fois”, explique Sahid, un jeune Syrien de 20 ans. Il n’avait pas de proches sur le bateau mais est venu à Malakassa pour aider, “traduire, amener à manger, faire le relais avec les familles restées au pays. N’importe quoi, mais pas rester à ne rien faire”, dit-il.

Tous les témoignages concordent, les garde-côtes grecs et italiens, Frontex, l’Agence européenne pour la surveillance des frontières, avaient été prévenus des heures avant le naufrage et personne n’est intervenu. Les garde-côtes grecs étaient les plus habilités à le faire car même si le bateau se trouvait dans les eaux internationales, il était plus près des côtes grecques que de celles de l’Italie et au terme du droit de la mer, c’était à eux d’intervenir. En terme du bon sens, tout le monde se devait d’intervenir devant le danger imminent du naufrage. Les photos de Frontex montraient dès 21 heures mardi soir, bien avant le naufrage, un rafiot surchargé de passagers sans gilets de sauvetage, en panne depuis des heures en pleine mer. Selon les appels de l’ONG Alarmephone, plusieurs de ces passagers ont demandé de l’aide. Pourquoi personne ne leur a porté secours ? Même si d’autres passagers, comme le prétend le ministère grec de la Marine marchande, refusaient cette aide, ne fallait-il pas répondre aux appels au secours des autres ?

Tant de questions sans réponses

Pourquoi les garde-côtes grecs n’ont dépêché qu’un seul navire de sauvetage, sous-équipé de surcroît, alors qu’ils savaient que l’on parlait d’un chalutier à la dérive avec des centaines de passager ? “Pourtant il y avait des navires de sauvetage au port de Gythio tout près de Kalamata”, relève Fabien Perrier journaliste qui a mené une enquête minutieuse sur la question.

Qui a donné l’ordre aux garde-côtes d’intervenir et quand ? Que devaient-ils faire ? Venir en aide au bateau en détresse ou le diriger vers l’Italie ? Qui a lancé le filin ? Qui l’a coupé et pourquoi ? Pourquoi les garde-côtes ont ordonné au tanker Faithfull Warrior battant pavillon grec de s’éloigner mardi soir ?

Jusqu’à présent, les autorités grecques refusent de répondre à ces questions et nient toutes les accusations en bloc malgré les témoignages des survivants. Selon Ilias Siakantaris porte-parole du gouvernement d’intérim, “Les garde-côtes grecs ont approché le bateau deux heures avant le naufrage et les passagers ont refusé toute aide en criant No HELP. Go Italy. Il a continué son chemin”.

Seule une enquête indépendante internationale pourra dire ce qui s’est vraiment passé. En attendant, neuf hommes, tous Égyptiens, présumés être des passeurs, ont été déférés au parquet de Kalamata. La police n’a présenté aucune preuve. Mais bien que présumés innocents, leurs photos ont été publiées dans la presse grecque avec pour titre “Voici les passeurs. L’un a avoué”. Ils risquent plusieurs centaines d’années de prison. Ce narratif de passeurs bientôt punis, permet d’éviter la question de fond : Quelle est la responsabilité des garde-côtes, de Frontex et de la politique migratoire européenne dans cette tragédie qui a fait 89 morts, plus de 500 disparus dont une centaine d’enfants.