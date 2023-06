Un écrivain raconte son expérience dans le sous-marin d’observation du Titanic : “Ils mentionnent la mort trois fois dans le contrat”

Il n’est d’ailleurs pas très optimiste pour les personnes présentes dans le sous-marin. “Je sais à quel point l’océan est vaste et à quel point cet engin est minuscule. Il sait descendre plus loin que tout autre navire. Donc, s’il est au fond, je ne sais pas comment quelqu’un peut y accéder et encore moins le remonter.”

Mike Reiss a également confié qu’au cours des trois plongées qu’il a réalisées, la communication a été perdue les trois fois. “Cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise chose. Ils testent une toute nouvelle technologie et ils en apprennent au fur et à mesure”, raconte-t-il.

L’écrivain et producteur, qui a d’ailleurs travaillé sur les Simpsons, rappelle qu’avant d’embarquer dans le Titan, chacun signe un document qui précise plusieurs fois sur une même page qu’il est possible que les personnes qui veulent visiter l’épave du Titanic pourraient mourir : “Vous signez une renonciation massive qui indique d’une manière ou d’une autre que vous pourriez mourir pendant le voyage. Ils mentionnent la mort trois fois à la première page, donc ce n’est jamais loin de votre esprit. Alors, quand je montais dans le sous-marin, je pensais que cela pourrait être la fin. Personne dans cette situation n’a été pris au dépourvu. Vous savez dans quoi vous vous embarquez” lâche-t-il.

Avant de conclure : “C’est vraiment de l’exploration. Ce ne sont pas des vacances. Ce n’est pas la recherche de sensations fortes, ce n’est pas le parachutisme. Ce sont des explorateurs et des voyageurs qui veulent voir quelque chose.”