Benyamin Nétanyahou ignore la fureur et les flammes pour refaçonner Israël

Sur les groupes WhatsApp des colons, la colère et la jubilation se succèdent. On se vante d’avoir participé à une vingtaine d’attaques de ce genre dans la nuit en toute impunité. En Cisjordanie, l’armée israélienne est maîtresse, et, tout le monde le sait, sa mission est d’abord de défendre les citoyens israéliens.

Le Hamas, qui n’a pas officiellement revendiqué l’attaque, a félicité les assaillants pour leur “opération héroïque en réponse à l’agression à Jénine”. C’est celle-ci qui avait à nouveau mis le feu aux poudres, lundi, lorsque six Palestiniens, dont un garçon et une fille de quinze ans, avaient été tués et une centaine d’autres personnes blessées, lors douze heures de combat menées avec Tsahal aux abords du camp de réfugiés.

Cinq mille nouveaux logements

Pendant que Turmusayya était encore en train de brûler, le bureau du premier ministre annonçait un plan de construction de 1000 nouveaux logements à Eli. “Notre réponse au terrorisme est de le frapper dur et de construire notre pays” déclare le communiqué officiel, faisant écho à la politique du courant sioniste religieux radical.

Cette politique semble désormais avoir été complètement adoptée par le gouvernement Nétanyahou. Dimanche, son cabinet avait unilatéralement remplacé le système de développement des centres urbains dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, illégales selon le droit international. Jusqu’ici, la procédure demandait que chaque projet passe quatre étapes d’autorisation, toutes soumises à la supervision du ministère de la défense. Désormais, il n’y en aura plus que deux, et elles seront sous la responsabilité directe du ministre des finances, le suprémaciste juif Betzalel Smotrich, dont la création du grand Israël est la seule préoccupation.

On s’attend donc à ce que près de 5 000 nouveaux logements reçoivent le feu vert dès la semaine prochaine, alors que 2023 bat déjà des records en termes de nombre de nouvelles constructions.

Netanyahou, carte blanche

À Washington, on ne sait plus où donner de la tête. Le gel de la colonisation faisait partie de la déclaration commune signée par Israël et l’Autorité palestinienne sous l’égide des États-Unis et de l’Égypte, à Aqaba en février, dans l’optique de faire baisser les tensions en Cisjordanie. Les chancelleries occidentales, de leur côté, expriment leurs préoccupations, mais ne vont pas plus loin.

L’accélération de la colonisation semble se faire sur un terrain qu’il est maintenant impossible de changer. La politique palestinienne du gouvernement Nétanyahou a réussi à contourner les intéressés et passe maintenant par le Golfe. “Bibi” surfe sur le succès des accords d’Abraham, qui, en plus du dividende diplomatique, ont relevé de près d’un quart les ventes d’armes de l’État hébreu. La machine avance vers l’opération militaire d’envergure et l’émiratisation des Palestiniens dans des villes autonomes coupées du reste du territoire.

Reprise de la réforme contestée

Si la communauté internationale semble lui donner carte blanche, ce n’est pas le cas en Israël. Cela fait six mois que le gouvernement essuie des manifestations monstres contre une tentative de réforme de fond des institutions judiciaires. Après avoir mis ladite réforme en pause, Benyamin Nétanyahou a finalement annoncé cette semaine qu’elle reprendrait, doucement mais sûrement.

Cette réforme judiciaire contestée vise avant tout à subordonner le pouvoir judiciaire à la branche législative – “en démocratie, les élus du peuple ne devraient pas subir la dictature des juges” explique un de ses architectes, le député Simcha Rothman. La gauche israélienne, fragmentée, et encore incapable de composer avec la minorité arabe, ne semble pas en mesure de revenir au pouvoir. Les différentes réformes que voudrait passer le gouvernement actuel permettraient ainsi d’installer durablement une entreprise de droite apportant une réponse claire au débat de fond qui mine la société : Israël devrait-il être d’abord un état juif ou démocratique ? Pour le Cabinet actuel, la première proposition l’emporte haut la main.

La high-tech comme ultime rempart ?

Face au gouvernement, le mouvement né dans la rue et auto-proclamé ‘pro-démocratie’continue à faire du bruit. Contrairement à des formations politiques d’opposition essoufflées, il dispose des ressources financières et organisationnelles de l’élite, du secteur high-tech et de l’académie. Dans les conversations, les manifestants tiennent un discours souvent teinté d’arrogance : “nous sommes les imposables, disent-ils, les créateurs de richesse. Le gouvernement ne peut pas se passer de nous”.

Cela ne peut que galvaniser la base de Benyamin Nétanyahou. Le Likoud puise encore son soutien dans les couches moins aisées de la population israélienne, dans les villes de la périphérie, qui ont payé un prix particulièrement cher pendant la construction du pays, et ne touchent que le ruissellement des bénéfices du boom économique. Dans ces villes, on ne manifeste pas et on vote Bibi. Cela ne changera pas : il est trop ancré dans les mentalités que le centre cosmopolite et progressiste vit dans l’opulence et oublie le reste du pays.

La magie de Benyamin Nétanyahou est qu’il réussit toujours à trouver une cohérence dans ses contradictions. Souvent conciliant avec les Palestiniens, il est en train de porter l’estocade à leurs volontés étatiques. Libéral et laïc, il a amené la religion au plus profond de l’identité nationale. La coalition qui gouverne le pays a, fait rare en Israël, une majorité confortable et un agenda idéologique commun. Cette semaine, alors que la Cisjordanie brûle et que Tel-Aviv continue à crier, les fondations d’un nouvel Israël ont bien été posées.