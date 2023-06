Guerre en Ukraine : parler d’opinion publique russe “n’a aucun sens, la population est écrasée par le récit officiel"

La source en 2014

”Pour comprendre la communication mise en place par le régime, il faut prendre un petit peu de recul” analyse Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut Français des Relations Internationales (Ifri). “La guerre en Ukraine n’a pas commencé en février 2022, elle a démarré en 2014 avec l’annexion de la Crimée et les affrontements qui ont suivi dans le Donbass. C’est à ce moment-là que Vladimir Poutine a mis en place son narratif : la “junte nazie et toxicomane” au pouvoir à Kiev s’est rendue coupable d’un “génocide” à l’encontre des populations russophones du Donbass” sous l’influence de l’Otan et de l’Occident”.

Libératrice, la Russie est donc légitimement intervenue pour protéger les siens. Huit ans plus tard, ce narratif n’a pas changé et s’est même imposé telle une doctrine sacrée. “La population russe a été longuement et méticuleusement préparée à intégrer ce message, poursuit Julien Nocetti. C’est important à rappeler, parce qu’un message propagandiste efficace produit rarement des effets immédiats, on ne “retourne” pas une population du jour au lendemain.”

Une charge récente et intense

Le récit en place, il ne restait plus au Kremlin qu’à bâillonner les éventuels trouble-fêtes. “La charge menée par le Kremlin contre les libertés et droits fondamentaux a pris un rythme insensé en 2020-2021”, écrivait la professeure à Sciences Po Paris et chercheure au CNRS, Marie Mendras, en octobre 2021, soit quatre mois avant l’invasion de l’Ukraine. “L’assaut a touché toutes les institutions de la Fédération de Russie : Constitution, pouvoirs parlementaires, suffrage universel, justice, organisations professionnelles, associations, universités et écoles, et bien sûr les médias et sites d’information et d’investigation. Les médias indépendants les plus suivis sont désormais classés agents de l’étranger, certains sont purement et simplement interdits.”

Vladimir Poutine le 12 juin 2023. ©AFP

Contactée par La Libre, Marie Mendras développe son propos. “Parler d’opinion publique en évoquant la Russie n’a tout simplement aucun sens” répond-elle. “On ne sait pas ce que pensent les Russes. Dans une dictature, ce qui est la définition du régime depuis plusieurs années, la notion même d’opinion personnelle n’existe plus, la personne dont on a lavé le cerveau n’a plus la capacité de formuler un avis ou une opinion. Elle est écrasée par le récit qu’elle entend, l’avalanche des mauvaises nouvelles, cette culture mortifère. À tel point que si une bonne nouvelle est clamée, désormais, le Russe n’y croit même pas.”

Créer un flou

Une petite frange de la population, en Russie ou en exil, échappe à ce schéma. “À peu près un tiers des Russes s’en tient au régime”, explique la professeure à Sciences Po Paris. “Un autre tiers n’est pas d’accord avec le régime depuis longtemps et fait de la résistance passive ou active. Reste le dernier tiers, situé entre les deux, qui demeure dans l’indifférence ou se concentre essentiellement sur sa survie. C’est ce tiers-là qui est la cible principale du régime et des opposants.” Là, le pouvoir dispose d’une autre parade, abondamment utilisée en interne comme à l’étranger : multiplier les narratifs pour créer une sorte confusion permanente sur les informations qui circulent.

Le cas du barrage de Kakhovka pourrait illustrer cette théorie, Russes et Ukrainiens se renvoyant la responsabilité du sabotage. Julien Nocetti cite un autre exemple : le bombardement par les forces russes de la maternité de Marioupol en mars 2022, devenu – sous la plume russe – le bombardement d’un établissement hébergeant un bataillon nationaliste ukrainien utilisant des femmes comme “boucliers humains”, le bombardement par les Ukrainiens d’une maternité russe avec une bombe de fabrication américaine, et bien d’autres choses plus ou moins farfelues. “Les bombes, ça sidère” commente Marie Mendras “Et cette sidération est l’arme principale de la dictature contre ses propres sujets, tant dans le récit que dans les images des bombardements et autres atrocités.”

Courber l’échine

Selon nos deux interlocuteurs, le système de propagande actuel n’est en rien comparable avec ce qui se faisait ex-URSS, “même s’il y a un lourd passif”. Contrairement à la période soviétique, une partie de la population a bien accès à internet et peut s’informer autrement. À l’image de ce que l’on voit notamment en Iran, des VPN (des logiciels ou applications souvent gratuits permettant de privatiser votre connexion) donnent accès aux sites et informations censurés. “Certains Russes y ont recours, analyse Julien Nocetti. Mais globalement, on constate une forme de passivité, de relâchement. Un nombre considérable de Russes se disent “à quoi bon ?”. On verra avec le temps si cette passivité demeure ou s’il y a un ras-le-bol. […] Mais culturellement, la tendance est plutôt à courber l’échine et attendre des jours meilleurs.”

