Le secret espoir américain derrière la visite du Premier ministre indien à Washington

Sans même considérer les accords et les contrats qui devaient être signés jeudi, la visite elle-même était déjà tout un symbole. Parce que l’Inde, tout en faisant le pari du “non-alignement”, a toujours préféré Moscou à Washington, les relations indo-américaines ont longtemps peiné à se développer, restant dans l’ombre de l’entente stratégique que les États-Unis ont forgée avec le Pakistan, rival historique de l’Inde depuis la partition de l’Empire britannique. À tel point que, depuis l’indépendance en 1947, les dirigeants indiens n’avaient eu l’honneur d’une visite d’État à Washington qu’à deux reprises : en juin 1963, pour le président Sarvepalli Radhakrishnan, et en novembre 2009, pour le Premier ministre Manmohan Singh.

La revanche de Modi

La visite d’État de Modi est, par conséquent, la troisième et, pour le dirigeant nationaliste hindou, la revanche est suave, lui qui avait été placé sur la liste noire du gouvernement américain parce que tenu pour responsable des massacres de musulmans en 2002 dans le Gujarat, l’État de l’Union indienne qu’il dirigeait. Barack Obama l’avait réhabilité en 2014 après son élection à la tête du gouvernement. Le Premier ministre avait alors effectué une visite officielle remarquée, puis cinq autres voyages aux États-Unis, pour des visites de travail ou des réunions multilatérales (dont un sommet du Quad, le partenariat qui réunit depuis 2007 les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie), mais on n’avait jamais déroulé pour lui le tapis rouge.

Jusqu’à cette fois, où la Maison-Blanche entendait donner à sa coopération avec Delhi une tout autre dimension, pour de multiples raisons. La plus évidente, même si elle n’est pas montée en épingle, est de freiner ensemble les ambitions d’un rival commun : la Chine. L’approche est à la fois économique et militaire, Indiens et Américains y trouvant tous leur compte.

C’est ainsi que le géant américain des puces électroniques Micron Technology, basé à Bose dans l’Idaho, se propose de créer une usine de production en Inde – dans le Gujarat cher à Modi, ce qui ne gâche rien. Un projet de plusieurs milliards de dollars, financé pour plus de la moitié par la partie indienne. Delhi y voit un investissement bienvenu pour revitaliser l’économie nationale ; Washington, un pion dans le combat contre la domination chinoise sur ce secteur en favorisant la diversification des approvisionnements mondiaux.

Une coopération militaire sans précédent

C’est, toutefois, dans le domaine de la Défense que le rapprochement indo-américain est le plus impressionnant. Non seulement General Atomics va livrer à l’armée indienne les drones SkyGuardian et SeaGuardian qu’elle réclamait en vain depuis des années pour mieux contrôler ses frontières avec la Chine et le Pakistan, mais surtout Washington a autorisé General Electrics à transférer une technologie sophistiquée pour la fabrication de moteurs d’avions de chasse dernier cri. L’Inde désespérait depuis près de vingt ans d’obtenir cette technologie, que les États-Unis n’ont au demeurant partagée avec aucun de leurs alliés.

On mesure l’envergure de la coopération militaire qui est ainsi mise en route. Elle concerne potentiellement plusieurs générations d’avions et pourrait ainsi lier étroitement les secteurs de la Défense indien et américain pendant deux ou trois décennies. Pour Delhi, c’est une aubaine, alors que la guerre en Ukraine a tari les fournitures d’armes russes, et la promesse d’une modernisation des équipements qui, seule, permettra à l’armée indienne de tenir son rang face à une armée chinoise elle-même engagée dans un programme de modernisation de très grande ampleur.

Enfoncer un coin entre Delhi et Moscou

Pour Washington, c’est aussi le secret espoir d’enfoncer un coin entre Delhi et Moscou. Sans doute les Américains ne se bercent-ils pas d’illusions excessives, sachant que, si la dépendance de l’Inde à l’égard de la Russie a baissé de 80 % dans les années 1990 à 65 % aujourd’hui, ce dernier chiffre suffit à exclure tout revirement à court terme. Ils savent aussi que le conflit ukrainien profite indéniablement aux Indiens, qui n’ont jamais acheté, à bas prix, autant de pétrole russe (il représente 20 % de leurs importations, contre 2 % à peine en 2021). L’Inde devrait donc logiquement soutenir encore le Kremlin, en continuant, par exemple, de s’abstenir lors des votes à l’Onu.

Il n’empêche. Modi peut avoir repris à son compte les slogans de campagne de Donald Trump (qui s’était rendu en Inde en février 2020 – on se souvient des photos avec Melania devant le Taj Mahal) pour en faire “Make India Great Again” ou “India First”. Cela n’interdit pas au pays le plus peuplé de la planète de vouloir jouer un rôle plus en vue sur la scène internationale, ce qui nécessitera au minimum de rééquilibrer ses alliances. On en aura peut-être une illustration en septembre, quand l’Inde accueillera pour la première fois un sommet du G20.