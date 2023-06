Modi compte sur les États-Unis pour faire décoller l'Inde

L’occasion était trop belle pour la laisser passer. À l’occasion de la journée internationale du yoga le 21 juin, le Premier ministre indien Narendra Modi a profité de sa visite officielle aux États-Unis pour participer à une séance de yoga devant l’Onu à New York. Au passage, le chef de file de la droite fondamentaliste hindoue a exhorté le monde à se servir de cette discipline “pour construire un monde en paix, un futur plus propre et plus vert”. Une illustration de la stratégie de son gouvernement qui mise sur le “soft power”, la puissance douce, pour étendre son influence et remettre en cause l’ordre mondial construit après la Seconde Guerre mondiale.